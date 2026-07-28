Час запасатися борошном, цукром і крупами: чи буде в Росії голод цієї зими
Проблеми в російській економіці призвели до того, що напередодні осені почала набирати обертів продовольча криза, пише економіст Віталій Шапран. Він не вважає, що це призведе до голоду в РФ, але росіянам аж ніяк не завадить запастися продуктами першої необхідності.
В РФ очікується голод?
Россільгоспбанк у першому півріччі 2026 року знизив кредитування сезонних робіт на 5%, одночасно в багатьох регіонах РФ зупинена робота аграріїв. Ймовірно, це знизить експорт російського збіжжя і в цілому негативно вплине на продовольчу безпеку РФ.
На тлі таких поганих новин привертається увага до таких двох тенденцій:
- Ключові сільськогосподарські банки слабо кредитують аграріїв, особливо з урахуванням того, що ціни на продовольство в РФ зросли на 15%, а кредитування впало на 5%. Виявлений факт може призвести до суттєвого скорочення виробництва в аграрній галузі.
- В багатьох регіонах РФ аграріям не вистачає палива, що призведе до вимушених пауз в сезонних роботах та зниження врожаю на 10–15%, яке буде просто втрачене на полях.
Не думаю, що в РФ буде голод через паливну кризу, але ціни на харчі зростуть абсолютно точно. Тож росіянам вже зараз варто скуповувати борошно, цукор, крупи і т.д.
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