Час запасатися борошном, цукром і крупами: чи буде в Росії голод цієї зими

В РФ очікується голод?

Россільгоспбанк у першому півріччі 2026 року знизив кредитування сезонних робіт на 5%, одночасно в багатьох регіонах РФ зупинена робота аграріїв. Ймовірно, це знизить експорт російського збіжжя і в цілому негативно вплине на продовольчу безпеку РФ.

На тлі таких поганих новин привертається увага до таких двох тенденцій:

Ключові сільськогосподарські банки слабо кредитують аграріїв, особливо з урахуванням того, що ціни на продовольство в РФ зросли на 15%, а кредитування впало на 5%. Виявлений факт може призвести до суттєвого скорочення виробництва в аграрній галузі. В багатьох регіонах РФ аграріям не вистачає палива, що призведе до вимушених пауз в сезонних роботах та зниження врожаю на 10–15%, яке буде просто втрачене на полях.

Не думаю, що в РФ буде голод через паливну кризу, але ціни на харчі зростуть абсолютно точно. Тож росіянам вже зараз варто скуповувати борошно, цукор, крупи і т.д.

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