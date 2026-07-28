Пора запасаться мукой, сахаром и крупами: будет ли в России голод этой зимой

В РФ ожидается голод?

Россельхозбанк в первом полугодии 2026 года сократил кредитование сезонных работ на 5%, при этом во многих регионах РФ приостановлена деятельность аграриев. Вероятно, это приведет к сокращению экспорта российского зерна и в целом негативно повлияет на продовольственную безопасность РФ.

На фоне таких плохих новостей внимание привлекают следующие две тенденции:

Ключевые сельскохозяйственные банки в недостаточной мере кредитуют аграриев, особенно с учетом того, что цены на продовольствие в РФ выросли на 15%, а объем кредитования сократился на 5%. Выявленный факт может привести к существенному сокращению производства в аграрной отрасли. Во многих регионах РФ аграриям не хватает топлива, что приведет к вынужденным перерывам в сезонных работах и снижению урожая на 10–15%, который просто будет потерян на полях.

Не думаю, что в РФ наступит голод из-за топливного кризиса, но цены на продукты питания вырастут точно. Поэтому россиянам уже сейчас стоит запасаться мукой, сахаром, крупами и т. д.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Відео дня

Источник

Важно