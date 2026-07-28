Пора запасаться мукой, сахаром и крупами: будет ли в России голод этой зимой
Проблемы в российской экономике привели к тому, что в преддверии осени начал набирать обороты продовольственный кризис, пишет экономист Виталий Шапран. Он не считает, что это приведет к голоду в РФ, но россиянам отнюдь не помешает запастись продуктами первой необходимости.
В РФ ожидается голод?
Россельхозбанк в первом полугодии 2026 года сократил кредитование сезонных работ на 5%, при этом во многих регионах РФ приостановлена деятельность аграриев. Вероятно, это приведет к сокращению экспорта российского зерна и в целом негативно повлияет на продовольственную безопасность РФ.
На фоне таких плохих новостей внимание привлекают следующие две тенденции:
- Ключевые сельскохозяйственные банки в недостаточной мере кредитуют аграриев, особенно с учетом того, что цены на продовольствие в РФ выросли на 15%, а объем кредитования сократился на 5%. Выявленный факт может привести к существенному сокращению производства в аграрной отрасли.
- Во многих регионах РФ аграриям не хватает топлива, что приведет к вынужденным перерывам в сезонных работах и снижению урожая на 10–15%, который просто будет потерян на полях.
Не думаю, что в РФ наступит голод из-за топливного кризиса, но цены на продукты питания вырастут точно. Поэтому россиянам уже сейчас стоит запасаться мукой, сахаром, крупами и т. д.
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