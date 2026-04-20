52 миллиарда долларов на поддержку гривны: упадет ли валютный курс в Украине

О курсе доллара в Украине.

Небольшое ослабление гривны к доллару США, которое произошло на днях, скорее всего, является реакцией на рост цен на нефть и на иранский кризис. Наш рынок является давним нетто-импортером энергоресурсов, поэтому гривна всегда реагировала на ценовые экстремумы на рынке нефти и нефтепродуктов. Впрочем, цены на нефть настолько нестабильны, что в пятницу рынок по нефти закрылся на уровне 82,59 долл/баррель. В тот же день фьючерсы на нефть упали почти на 10%. Падение происходило под влиянием новостей об открытии Ираном Ормузского пролива, который на выходных снова закрыли. Иранский кризис рано или поздно завершится победой цивилизованного мира, накопленные в Персидском заливе танкеры с нефтью и сжиженным газом хлынут на мировой рынок, и цена на нефть упадет. Кстати, в пятницу мы видели репетицию этого действа: минус 10% за торговый день — это хороший результат.

В долгосрочной перспективе мы больше зависимы от международной помощи. Например, от того кредита в 90 млрд евро, который подвешен в ЕС. У НБУ есть резервы для удержания курса: на 1 апреля ЗВР составляли почти 52 млрд долларов. Также Европа не оставляет Украину один на один с финансовыми сложностями, например, недавно Украина получила 725 млн фунтов от Великобритании. Деньги были выделены за счет замороженных российских активов. И хотя они будут направлены на оборону, денежная инъекция будет способствовать укреплению торгового баланса.

Таким образом, все возможности для удержания курса у НБУ есть. Осталось только дождаться коммуникации от НБУ: каково их видение рыночной ситуации и что они будут делать с курсом.

Відео дня

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно