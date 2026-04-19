В период с 20 по 26 апреля курс доллара и курс евро в Украине вряд ли претерпят резкие изменения. По словам банкира Тараса Лесового, рынок будет демонстрировать стабильность, а НБУ и в дальнейшем будет контролировать ситуацию.

Новая неделя на валютном рынке Украины, вероятно, пройдет без резких колебаний, ведь пока нет предпосылок для существенных изменений. В то же время ситуация с евро остается более непредсказуемой: его курс в значительной степени зависит от геополитических событий и может как укрепляться, так и терять позиции. Зато доллар и в дальнейшем будет определяться преимущественно внутренними экономическими факторами. Фокус узнал, каким будет курс валют в период с 20 по 26 апреля.

Курс доллара в Украине — что будет влиять на валюту

В ближайшие дни курс валют в Украине вряд ли претерпит резких изменений. Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "ГЛОБУС БАНКА" Тарас Лесовой рассказал в комментарии Фокусу, что сейчас отсутствуют факторы, которые могли бы существенно расшатать курс валют или спровоцировать нестабильность.

"Рынок не демонстрирует признаков резких изменений. Ситуация в конце апреля имеет достаточно стабильный вид", — отметил эксперт.

По его словам, решающую роль в отношении курса доллара в Украине продолжит играть Национальный банк Украины (НБУ). Регулятор и в дальнейшем будет придерживаться политики "управляемой гибкости", которая предусматривает контролируемые и умеренные колебания стоимости валюты. Поэтому, как отметил Тарас Лесовой, рынок может и в дальнейшем демонстрировать сбалансированность без резких движений вверх или вниз.

Действия регулятора позволяют удерживать баланс между спросом и предложением на обмен валют. В результате разница между курсом покупки и продажи остается незначительной. Банкир отметил, что это является сигналом того, что ситуация на рынке под контролем.

"Наличный сегмент не будет формировать отдельного тренда, а в дальнейшем будет двигаться вслед за безналичным рынком", — сообщил Тарас Лесовой.

Рынок наличной валюты, как отметил эксперт, будет ориентироваться на межбанковский рынок, а разрыв между ними не будет создавать дополнительных рисков. Курсы валют на наличном рынке будут оставаться близкими к безналичным показателям, а их колебания вряд ли будут носить хаотичный характер.

"При таком развитии событий Нацбанку не придется чрезмерно вмешиваться в рынок через валютные интервенции. Это означает, что безналичный сегмент будет работать в относительно спокойном режиме, а рыночная ситуация будет оставаться контролируемой", — добавил банкир.

Евро заложник международных процессов

В отличие от доллара, курс евро в Украине в большей степени определяется внешними факторами. Если американская валюта зависит прежде всего от внутренней экономической ситуации и решений регулятора, то евро реагирует на глобальные процессы. Его стоимость формируется через соотношение пары евро/доллар на мировых рынках, а также через пару гривна/доллар.

"Именно поэтому все, что происходит за пределами Украины, быстро отражается на евровалюте. В первую очередь речь идет о событиях на Ближнем Востоке и их влиянии на рынок энергоносителей. Поскольку Европа более чувствительна к возможным энергетическим осложнениям, любое новое обострение может давить на курс евро относительно доллара", — рассказал Тарас Лесовой.

Он объяснил, что при подорожании нефти усиливаются риски инфляции, а вместе с этим ослабевают и позиции евро. В то же время стабильная ситуация, наоборот, создает предпосылки для укрепления валюты.

Именно поэтому прогноз курса валют относительно евро, по словам эксперта, является более сложным и менее предсказуемым. Мировые рынки мгновенно реагируют на новости, и даже один фактор может изменить динамику.

"Если предположить, что война на Ближнем Востоке не получит нового обострения, а нефтяные котировки не пойдут вверх, то соотношение евро к доллару на следующей неделе будет находиться в пределах 1,16-1,17", — высказался банкир.

Прогноз курса валют с 20 по 26 апреля

В Украине, по прогнозу эксперта, курс валют в течение недели будет оставаться стабильным и без резких колебаний, если внутренние и внешние факторы не претерпят существенных изменений. Базовый сценарий предусматривает, что с 20 по 26 апреля курс доллара будет колебаться в пределах 43,5-44,25 грн, тогда как курс евро будет находиться в диапазоне 49,5-52 грн.

В то же время наличный курс почти не будет отрываться от межбанковского. По мнению банкира, там можно будет наблюдать за такими показателями:

межбанк: 43,5-44,25 грн за доллар и 49,5-52 грн за евро;

наличный рынок: 43,5-44,5 грн за доллар и 50,5-52 грн за евро.

Ежедневные колебания курса валют будут сдержанные: на межбанке ожидается динамика в пределах 5-15 копеек в день, в банках — до 20 копеек, а в обменных пунктах — до 30 копеек.

Спреды между покупкой и продажей также останутся умеренными. На межбанке разница составит до 15 копеек для доллара и до 20 копеек для евро. В банках этот показатель может достигать 0,5-0,6 грн для доллара и до 1 грн для евро, а в обменниках — до 1 грн на доллар и 1,3 грн на евро.

Тарас Лесовой добавил, что средние колебания курса в течение недели не будут превышать 1-1,5% от начального уровня.

Напомним, что в период с 13 по 17 апреля курс валют в Украине дважды обновлял исторические максимумы. В обоих случаях речь шла о курсе евро. Последний раз рекорд был зафиксирован в последний рабочий день недели, тогда европейская валюта достигла 51,42 грн.