В Украине произошло подорожание доллара, злотого и евро. Какой курс валют установил НБУ — читайте в обзоре.

В последний рабочий день недели, 10 апреля, гривна потеряла свои позиции. Поскольку доллар, евро и польский злотый подорожали, о чем свидетельствуют официальные данные Национального банка Украины (НБУ).

Официальный курс евро

Европейская валюта продолжает укреплять свои позиции на украинском валютном рынке. На 10 апреля НБУ установил официальный курс евро на уровне 50,79 грн, что на 3 копейки больше, чем в прошлый банковский день.

Эти изменения весьма незначительны, особенно на фоне предыдущего повышения курса НБУ на 48 копеек.

Курс доллара США на 10 апреля

Нацбанк в течение последних дней придерживался стратегии снижения курса доллара. Однако на 10 апреля регулятор изменил направление: доллар подорожал на 9 копеек и стоит на официальном уровне 43,46 грн.

Важно

Отметим, что за неделю американская валюта снизилась с 43,65 грн, то есть подешевела на 19 копеек.

Курс злотого в Украине

Польский злотый продолжил рост в цене. Тенденция к подорожанию иностранной валюты наблюдается на протяжении всей рабочей недели.

На 10 апреля его курс составляет 11,93 грн, что на 1 копейку больше, чем днем ранее.

Каких изменений ждать на валютном рынке во втором квартале 2026 года — прогноз эксперта

В Украине не ожидаются резкие скачки курса валют во втором квартале. Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА Сергей Мамедов рассказал, что режим "управляемой гибкости" позволяет Нацбанку эффективно реагировать на колебания спроса, в частности через валютные интервенции объемом 3-3,5 млрд долларов в месяц.

Во втором квартале гривна может потерять 3,2-4% своей стоимости

Банкир рассказал, что ситуация на валютном рынке будет зависеть от:

уровня инфляции;

текущих угроз для курсовой стабильности;

объемов международных резервов.

Мамедов отметил, что валютный рынок будет испытывать давление экономических и геополитических факторов, что повышает спрос на валюту. В то же время внезапных скачков курса не ожидается, а Нацбанк будет внимательно отслеживать ситуацию и будет готов реагировать.

Эксперт прогнозирует, что во втором квартале гривна может потерять 3,2-4% своей стоимости из-за колебаний цен на энергоносители и экономических процессов. Поэтому официальный курс доллара ожидается в пределах 44-45,5 грн, а евро — 51-52,5 грн.

Ранее Фокус сообщал, что события на Ближнем Востоке могут повлиять на валютный рынок. По мнению аналитика Андрея Шевчишина, если США выйдут из конфликта без четкой международно признанной победы, доллар может ослабнуть, а евро — вырасти.