В Україні відбулося подорожчання долара, злотого та євро. Який курс валют встановив НБУ — читайте в огляді.

Останнього робочого дня тижня, 10 квітня, гривня втратила свої позиції. Оскільки долар, євро та польський злотий подорожчали, про що свідчать офіційні дані Національного банку України (НБУ).

Офіційний курс євро

Європейська валюта продовжує зміцнювати свої позиції на українському валютному ринку. На 10 квітня НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 50,79 грн, що на 3 копійки більше, ніж минулого банківського дня.

Ці зміни досить незначні, особливо на тлі попереднього підвищення курсу НБУ на 48 копійок.

Курс долара США на 10 квітня

Нацбанк протягом останніх днів дотримувався стратегії зниження курсу долара. Однак на 10 квітня регулятор змінив напрямок: долар подорожчав на 9 копійок і коштує на офіційному рівні 43,46 грн.

Зазначимо, що за тиждень американська валюта знизилася з 43,65 грн, тобто подешевшала на 19 копійок.

Курс злотого в Україні

Польський злотий продовжив зростання в ціні. Тенденція до подорожчання іноземної валюти спостерігається протягом усього робочого тижня.

На 10 квітня його курс становить 11,93 грн, що на 1 копійку більше, ніж днем раніше.

Яких змін чекати на валютному ринку в другому кварталі 2026 року — прогноз експерта

В Україні не очікуються різкі стрибки курсу валют у другому кварталі. Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ГЛОБУС БАНКУ Сергій Мамедов розповів, що режим "керованої гнучкості" дозволяє Нацбанку ефективно реагувати на коливання попиту, зокрема через валютні інтервенції обсягом 3-3,5 млрд доларів на місяць.

У другому кварталі гривня може втратити 3,2-4% своєї вартості

Банкір розповів, що ситуація на валютному ринку буде залежати від:

рівня інфляції;

поточних загроз для курсової стабільності;

обсягів міжнародних резервів.

Мамедов зазначив, що валютний ринок відчуватиме тиск економічних та геополітичних факторів, що підвищує попит на валюту. Водночас раптових стрибків курсу не очікується, а Нацбанк уважно відстежуватиме ситуацію та буде готовий реагувати.

Експерт прогнозує, що у другому кварталі гривня може втратити 3,2-4% своєї вартості через коливання цін на енергоносії та економічні процеси. Тому офіційний курс долара очікується в межах 44-45,5 грн, а євро — 51-52,5 грн.

Раніше Фокус повідомляв, що події на Близькому Сході можуть вплинути на валютний ринок. На думку аналітика Андрія Шевчишина, якщо США вийдуть із конфлікту без чіткої міжнародно визнаної перемоги, долар може ослабнути, а євро — зрости.