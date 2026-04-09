На валютному ринку України зберігається різноспрямована динаміка: долар продовжує дешевшати, тоді як євро та злотий продемострували суттєве зростання.

Продовжується тенденція до стрімкого зниження курсу долара. Натомість злотий та євро продемонстрували значне подорожчання. Про це свідчить оприлюднений Національним банком України (НБУ) курс валют на 9 квітня.

Офіційний курс євро на 9 квітня

Після короткого періоду зниження вартості євро регулятор переглянув підхід до формування курсу. У результаті європейська валюта різко додала в ціні — одразу на 48 копійок. На 9 квітня офіційний курс євро встановлено на рівні 50,75 грн.

НБУ встановив курс євро на рівні 50,75 грн

Який курс злотого встановив НБУ

Польський злотий також продемонстрував суттєве зміцнення. Іноземна валюта подорожчала до 11,92 грн.

За даними НБУ, курс зріс на 16 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс долара на 9 квітня

Попри перегляд підходів до формування курсу євро та злотого, регулятор продовжив коригувати долар у бік зниження. На 9 квітня офіційний курс американської валюти становить 43,37 грн, що на 12 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Як геополітика вплине на курс валют — прогноз фінансиста

Валютний ринок досить чутливий до різних подій, зокрема ситуація з курсом може змінитися після заяви президента США Дональда Трампа про двотижневе перемир’я з Іраном.

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин написав у Facebook, що вихід США з конфлікту без чіткої перемоги, визнаної міжнародною спільнотою, може послабити позиції долара та водночас підштовхнути євро до зростання.

Дії США можуть позначатися на валютному ринку

Експерт поділився одразу декількома сценаріями розвитку подій на ринку валют.

Перший варіант передбачає, що США дистанціюються від Європи і ЄС створить власний центр сили, ймовірно разом з Україною. На першому етапі це може призвести до зміцнення долара та ослаблення євро. Втім, якщо Європа зможе впоратися з самостійним розвитком, надалі євро здатен перейти до зростання, тоді як долар — втратити позиції;

У другому сценарії, який, на думку експерта, є найбільш імовірним, Сполучені Штати залишаться з Європою, але це буде більш як формальність.

"Ціль — гроші та контроль через нафту й газ. Найбільш імовірний сценарій. Очікування — євро вгору, долар вниз", — вважає Андрій Шевчишин.

Найменш імовірним експерт вважає сценарій, за якого Америка відмовиться від політики одноосібних рішень і відновить єдність НАТО. Та, Шевчишин розповів, що за президентства Трампа такий варіант має майже нереалістичний вигляд. У разі його реалізації курси валют рухалися б під впливом монетарних факторів, із взаємним відновленням і зміцненням.

Нагадаємо, банкір Сергій Мамедов також казав про залежність валютного ринку від геополітичних та економічних подій. На його думку, у другому кварталі гривня може ослабнути приблизно на 3,2-4%.