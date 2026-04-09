На валютном рынке Украины сохраняется разнонаправленная динамика: доллар продолжает дешеветь, тогда как евро и злотый продемострировали существенный рост.

Продолжается тенденция к стремительному снижению курса доллара. Зато злотый и евро продемонстрировали значительное подорожание. Об этом свидетельствует обнародованный Национальным банком Украины (НБУ) курс валют на 9 апреля.

Официальный курс евро на 9 апреля

После короткого периода снижения стоимости евро регулятор пересмотрел подход к формированию курса. В результате европейская валюта резко прибавила в цене — сразу на 48 копеек. На 9 апреля официальный курс евро установлен на уровне 50,75 грн.

Какой курс злотого установил НБУ

Польский злотый также продемонстрировал существенное укрепление. Иностранная валюта подорожала до 11,92 грн.

По данным НБУ, курс вырос на 16 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс доллара на 9 апреля

Несмотря на пересмотр подходов к формированию курса евро и злотого, регулятор продолжил корректировать доллар в сторону снижения. На 9 апреля официальный курс американской валюты составляет 43,37 грн, что на 12 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Как геополитика повлияет на курс валют — прогноз финансиста

Валютный рынок достаточно чувствителен к различным событиям, в частности ситуация с курсом может измениться после заявления президента США Дональда Трампа о двухнедельном перемирии с Ираном.

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин написал в Facebook, что выход США из конфликта без четкой победы, признанной международным сообществом, может ослабить позиции доллара и одновременно подтолкнуть евро к росту.

Эксперт поделился сразу несколькими сценариями развития событий на рынке валют.

Первый вариант предполагает, что США дистанцируются от Европы и ЕС создаст собственный центр силы, вероятно вместе с Украиной. На первом этапе это может привести к укреплению доллара и ослаблению евро. Впрочем, если Европа сможет справиться с самостоятельным развитием, в дальнейшем евро способен перейти к росту, тогда как доллар — потерять позиции;

Во втором сценарии, который, по мнению эксперта, является наиболее вероятным, Соединенные Штаты останутся с Европой, но это будет более как формальность.

"Цель — деньги и контроль через нефть и газ. Наиболее вероятный сценарий. Ожидания — евро вверх, доллар вниз", — считает Андрей Шевчишин.

Наименее вероятным эксперт считает сценарий, при котором Америка откажется от политики единоличных решений и восстановит единство НАТО. Но, Шевчишин рассказал, что при президентстве Трампа такой вариант выглядит почти нереалистично. В случае его реализации курсы валют двигались бы под влиянием монетарных факторов, со взаимным восстановлением и укреплением.

Напомним, банкир Сергей Мамедов также говорил о зависимости валютного рынка от геополитических и экономических событий. По его мнению, во втором квартале гривна может ослабнуть примерно на 3,2-4%.