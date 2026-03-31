Апрель на валютном рынке Украины будет непредсказуемым. Курс доллара и евро будет определяться не только сезонными факторами, но и глобальными вызовами, в частности войной в Иране и международной помощью.

Нестабильная ситуация ожидается на валютном рынке Украины в апреле, где сезонные факторы столкнутся с глобальными геополитическими вызовами. Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин сделал прогноз курса валют, учитывая сразу четыре возможных сценария развития событий, а также ответил Фокусу, как инвесторы защищают свои сбережения во время мировых катаклизмов.

"Апрель для гривны — это уже не просто сезонность. Это месяц, где курс будет зависеть от геополитики, внешних денег и крупных международных решений", — рассказал эксперт.

Кроме того, финансовый аналитик в комментарии Фокусу объяснил, что может произойти с валютами, если война в Иране завершится, но Ормузский пролив останется закрытым.

Классическая весна на валютном рынке Украины

По наиболее оптимистичному прогнозу, в апреле сработает сезонность. Традиционно, как рассказал Андрей Шевчишин, в этот период курс гривны получает поддержку от аграриев, которые продают запасы валюты для проведения посевной.

В апреле курс гривны может стабилизироваться благодаря активности аграрного сектора

Более того, будет происходить снижение спроса, поскольку после завершения отопительного сезона сокращаются расходы на энергоносители. Параллельно будет расти внутреннее производство продуктов, в частности тепличных овощей, что снижает потребность в импорте.

"К этому добавляется рост предложения валюты от населения после завершения Великого Поста и Пасхи", — рассказал финансовый аналитик.

В результате курс гривны может укрепиться к доллару примерно на 0,5-1,5%, в денежном измерении — 43,5-44,5 грн. В то же время курс евро будет сохранять сезонную динамику. По прогнозу эксперта, будет происходить умеренное повышение стоимости иностранной валюты в начале и в конце месяца, из-за движения капитала на старте второго квартала. Ориентировочный диапазон колебаний курса евро в Украине — 50,5-51,5 грн.

По базовому сценарию курс доллара в апреле будет на уровне 43,5-44,5 грн, а евро — 50,5-51,5 грн

Глобальный кризис — удастся ли гривне выстоять при длительной войне в Иране

Второй сценарий, который рассмотрел финансовый аналитик Андрей Шевчишин, значительно менее оптимистичный для курса валют в Украине. Он предусматривает длительную войну в Иране, из-за которой мир может погрузиться в экономическую депрессию. В такой ситуации прогноз курса валют на основе сезонных факторов уже не будет работать.

"Из-за войны в Иране и шока предложения нефтепродуктов мир переходит к экономическому кризису и параду девальваций", — сообщил эксперт.

Он отметил, что первыми это почувствуют страны Азии, где уже наблюдается ослабление валют. Далее негативные последствия распространятся на Европу, а затем и на США.

Длительная война в Иране может привести к "экономическому кризису и параду девальваций"

"Инфляция растет, и, как следствие, дорожают деньги из-за высоких ставок центробанков. Формируется долговой кризис. Далее проблемы в развитых странах запускают афтершоки и перебрасываются на развивающиеся государства, что в итоге может привести к глобальной депрессии. Учитывая накопленные и нерешенные долговые проблемы, фактическую третью мировую войну и перекупленность рынков, этот кризис может затянуться на длительный период", — считает Андрей Шевчишин.

"Украина — соучастница США и Израиля": представитель Ирана при ООН сделал скандальное заявление

Для Украины это будет означать, что курс гривны окажется под влиянием глобальных трендов. Несмотря на это, в краткосрочной перспективе ситуацию частично будут сдерживать валютные ограничения, относительная закрытость экономики и поддержка международных партнеров.

В апреле, даже при таком сценарии, курс доллара может умеренно вырасти до уровня 44-44,5 грн. Тогда как евро будет оставаться в диапазоне 50,5-51,5 грн.

"Но это ослабление будет лишь началом более драматического пути", — добавил аналитик.

Последствия скорой войны в Иране на курс гривны

Если боевые действия в Иране завершатся уже в апреле, украинцам стоит готовиться к одному из двух под сценариев, где курс доллара и евро будут двигаться в противоположных направлениях.

Первый вариант: мир признает победу США с установлением контроля над Ираном, что, по словам эксперта, пока маловероятно. Тогда доллар получит существенную поддержку на глобальном рынке, а евро окажется под серьезным давлением.

Из-за отсутствия активного участия Европы в конфликте США могут переформатировать свой военный альянс

"В результате в апреле НБУ будет вынужден повышать курс доллара до 44-45 грн и одновременно ослаблять евро до примерно 50 грн", — рассказал Андрей Шевчишин.

Второй под сценарий предусматривает выход США из конфликта без четкой победы. Это может спровоцировать политическую и экономическую нестабильность в самих Штатах и, как следствие, снижение курса доллара из-за распродажи американских активов, в частности Монархиями Персидского Залива.

Куда вкладывать деньги во время глобальной нестабильности: доллар, золото или депозиты — объяснение эксперта

"Интересный момент: ближневосточные страны без возможности получать доходы от нефти и экспорта уже не смогут покупать долг США. А евро, наоборот, будет оттягивать на себя капитал. В таком случае евро в апреле может достичь 51-52 грн, а доллар останется ниже 44 грн", — прогнозирует эксперт.

Апокалиптическое давление на гривну

Худший, но маловероятный вариант развития событий — полное прекращение внешнего финансирования Украины в период с апреля по июнь. Андрей Шевчишин рассказал, что условия этого сценария выглядят следующим образом:

Венгрия остается под руководством Виктора Орбана, и ЕС не может обойти его вето на помощь Украине;

США выходят из мирных переговоров по Украине;

Россия резко усиливает удары по украинским портам и активизирует мобилизацию, одновременно усиливая давление на западный фланг НАТО.

Маловероятно, что в апреле произойдет апокалиптический сценарий

Все это факторы увидеть в апреле текущего года маловероятно. Однако, по словам эксперта, зарождение тенденций может произойти во второй половине месяца. В таком случае гривна окажется сразу под давлением евро и доллара.

Что будет с долларом в случае завершения войны в Иране в условиях закрытого Ормузского пролива

Газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп заявил своим советникам о готовности завершить войну в Иране даже при условии, если Ормузский пролив останется закрытым. Как это повлияет на курс доллара и куда будут направлять свои средства инвесторы?

США не могут самостоятельно решать масштабные конфликты и контролировать ситуацию. Это уже второй случай после России, который показал, что сверхдержава не способна влиять на другую страну без партнеров. Такая ситуация может повысить спрос на евро, ведь инвесторы будут искать более защищенные направления для своих средств

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Фокусу рассказал, что закрытие Ормузского пролива ограничит полноценное движение нефтяных танкеров и химической продукции через этот регион, ухудшив ситуацию на мировом рынке.

Закрытие Ормузского пролива ограничивает полноценное движение нефтяных танкеров

"Это сразу начнет давить на курс доллара. Здесь нужно понимать, кто первым упадет. Да, наиболее уязвима Азия, но дальше это перекинется и на американскую валюту", — отметил эксперт.

Аналитик обратил внимание на то, что важно понять, оставят ли США своих союзников в Персидском заливе и как они на это отреагируют.

Окончание войны в Иране при условии, если Ормузский пролив останется закрытым, может усилить давление на доллар

"У этих государств сегодня есть триллионные резервы, накопленные с продажи нефти, поэтому они имеют значительные деньги. Что они будут делать? Такой довольно риторический вопрос. Если пролив останется закрытым, они должны перекрыть свои расходы в условиях падения доходов, будут продавать часть долга, в частности американского. Кроме того, из-за активного участия в мировой торговле эти страны также финансировали американский долг, поэтому они не смогут в полном объеме участвовать в его рефинансировании. Все эти факторы работают против доллара", — рассказал Андрей Шевчишин.

Все поймут, что США самостоятельно не могут вести такие конфликты и контролировать ситуацию. Это будет уже второй случай после России, когда сверхдержава не способна влиять на другую страну без партнеров. Такая ситуация может повысить спрос на евро, ведь инвесторы будут искать более защищенные направления для своих средств.

Ранее Фокус сообщал, что в начале апреля курс валют в Украине продолжит быть под давлением импортеров топлива, которые пытаются застраховаться от рисков из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В то же время банкиры отмечают некоторое снижение спроса на валюту.