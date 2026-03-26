Куда вкладывать деньги во время глобальной нестабильности: доллар, золото или депозиты — объяснение эксперта
Как сохранить свои деньги во время геополитических рисков, войны и колебания мировых рынков? А есть ли возможность приумножить? Инвесторы все чаще ищут "тихие гавани", которые позволят пережить турбулентные периоды без существенных потерь.
Инвестиции во время войны и глобальной нестабильности зависят от форс-мажоров. Именно это является ключевым фактором, который сегодня определяет поведение рынков, а также, куда лучше вкладывать деньги, чтобы не только не потерять, но и заработать, объясняет Фокусу финансовый эксперт.
"Например, новый конфликт на Ближнем Востоке существенно влияет на рынок нефти и газа. Рост стоимости энергоресурсов усиливает инфляционное давление и, как следствие, тормозит экономическую активность в мире", — отмечает руководитель направления инвестиционного анализа и стратегий OTP Capital Тарас Кучер.
Какие активы выигрывают в кризис
По словам Кучера, в краткосрочной перспективе инвесторы традиционно бегут в более безопасные инструменты. Среди них как доллар и казначейские облигации США, акции энергетических компаний, так и компании, связанные с добычей драгоценных металлов.
"Положительный эффект в краткосрочной перспективе получают "нефтяные" акции, доллар и защитные инструменты. Это классическая реакция рынка на кризис", — объясняет он.
Отдельно эксперт выделяет золото, которое традиционно растет в цене во время нестабильности.
"В среднесрочной перспективе именно золото и "защитные" активы остаются ключевыми инструментами для сохранения капитала", — добавляет Кучер.
Зато больше всего страдают активы, чувствительные к экономическому циклу. Речь идет об акциях компаний, зависимых от экономического роста, развивающихся рынках, валютах стран с повышенным риском.
"Под давлением оказываются "циклические" акции и рынки с высокой бетой. Также ослабевают валюты emerging markets", — отмечает эксперт.
Куда вкладывать сбережения сейчас
Для Украины глобальные процессы имеют прямой эффект через инфляцию и валютный курс.
"Рост цен на нефть и газ создает дополнительное давление на гривну. В то же время усиление инфляции может заставить НБУ проводить более жесткую монетарную политику", — объясняет эксперт.
Как вы оцениваете экономическую ситуацию в Украине в 2026 году?
Это также может повлиять на доходность инструментов внутри страны. Прежде всего будут расти ставки по депозитам, повышаться доходность ОВГЗ, а также дорожать корпоративные облигации.
Доллар, евро или гривна: как правильно сохранить и приумножить средства
В периоды нестабильности доллар традиционно укрепляет позиции как глобальная резервная валюта. Евро может быть более волатильным из-за внутренних экономических вызовов ЕС.Важно
В то же время гривневые инструменты могут оставаться привлекательными за счет высоких ставок, но несут валютный риск.
Поэтому, эксперты советуют не ставить все на один актив, а комбинировать различные инструменты:
- часть средств держать в валюте (прежде всего в долларе)
- рассматривать золото как "страховку"
- использовать депозиты и ОВГЗ для стабильного дохода
Главное действовать по принципу: диверсификация и готовность к быстрым изменениям, потому что в нынешних условиях речь идет не столько о максимальной прибыли, сколько о сохранении капитала и минимизации рисков.
