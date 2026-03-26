Как сохранить свои деньги во время геополитических рисков, войны и колебания мировых рынков? А есть ли возможность приумножить? Инвесторы все чаще ищут "тихие гавани", которые позволят пережить турбулентные периоды без существенных потерь.

Инвестиции во время войны и глобальной нестабильности зависят от форс-мажоров. Именно это является ключевым фактором, который сегодня определяет поведение рынков, а также, куда лучше вкладывать деньги, чтобы не только не потерять, но и заработать, объясняет Фокусу финансовый эксперт.

"Например, новый конфликт на Ближнем Востоке существенно влияет на рынок нефти и газа. Рост стоимости энергоресурсов усиливает инфляционное давление и, как следствие, тормозит экономическую активность в мире", — отмечает руководитель направления инвестиционного анализа и стратегий OTP Capital Тарас Кучер.

Какие активы выигрывают в кризис

По словам Кучера, в краткосрочной перспективе инвесторы традиционно бегут в более безопасные инструменты. Среди них как доллар и казначейские облигации США, акции энергетических компаний, так и компании, связанные с добычей драгоценных металлов.

"Положительный эффект в краткосрочной перспективе получают "нефтяные" акции, доллар и защитные инструменты. Это классическая реакция рынка на кризис", — объясняет он.

Конфликт на Ближнем Востоке очень сильно влияет на рынок нефти и газа, соответственно рост стоимости энергоресурсов будет сопровождаться увеличением инфляционного давления и, как следствие, ослаблением экономической активности в мире

Отдельно эксперт выделяет золото, которое традиционно растет в цене во время нестабильности.

"В среднесрочной перспективе именно золото и "защитные" активы остаются ключевыми инструментами для сохранения капитала", — добавляет Кучер.

Зато больше всего страдают активы, чувствительные к экономическому циклу. Речь идет об акциях компаний, зависимых от экономического роста, развивающихся рынках, валютах стран с повышенным риском.

"Под давлением оказываются "циклические" акции и рынки с высокой бетой. Также ослабевают валюты emerging markets", — отмечает эксперт.

Подорожание стоимости нефти и газа будет создавать дополнительное давление на гривну

Куда вкладывать сбережения сейчас

Для Украины глобальные процессы имеют прямой эффект через инфляцию и валютный курс.

"Рост цен на нефть и газ создает дополнительное давление на гривну. В то же время усиление инфляции может заставить НБУ проводить более жесткую монетарную политику", — объясняет эксперт.

Это также может повлиять на доходность инструментов внутри страны. Прежде всего будут расти ставки по депозитам, повышаться доходность ОВГЗ, а также дорожать корпоративные облигации.

Доллар, евро или гривна: как правильно сохранить и приумножить средства

В периоды нестабильности доллар традиционно укрепляет позиции как глобальная резервная валюта. Евро может быть более волатильным из-за внутренних экономических вызовов ЕС.

В то же время гривневые инструменты могут оставаться привлекательными за счет высоких ставок, но несут валютный риск.

Поэтому, эксперты советуют не ставить все на один актив, а комбинировать различные инструменты:

часть средств держать в валюте (прежде всего в долларе)

рассматривать золото как "страховку"

использовать депозиты и ОВГЗ для стабильного дохода

Главное действовать по принципу: диверсификация и готовность к быстрым изменениям, потому что в нынешних условиях речь идет не столько о максимальной прибыли, сколько о сохранении капитала и минимизации рисков.

