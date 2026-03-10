После начала операции США и Израиля против Ирана на мировых рынках подорожала нефть, а вместе с ней топливо в Украине. Фокус выяснил, может ли это повлиять на цены на продукты и какие товары могут подорожать первыми.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке сказалось на глобальных энергетических рынках. Цены на нефть начали стремительно расти, и 9 марта впервые с 2022 года она стоила более 116 долларов за баррель. Вслед за нефтью подорожали бензин и дизель во многих странах, в том числе и в Украине. Для потребителей это означает не только повышение цен на топливо, но и потенциальный рост стоимости продуктовой корзины.

Топливо, сезонность и курс валют — что на самом деле давит на ценники в магазинах

Несмотря на рост цен на бензин, резкого скачка стоимости продуктов в магазинах пока не ожидается. Как объясняют эксперты, нынешнее подорожание топлива на несколько гривен за литр не является критическим для производителей пищевых товаров, ведь доля горюче-смазочных материалов в себестоимости большинства продуктов относительно невелика.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин в комментарии Фокусу отметил, что ключевым фактором в этой ситуации является продолжительность геополитического напряжения.

"Надо понимать, насколько долго это продлится. Если конфликт в Персидском заливе завершится за две-три недели, украинские потребители почти не почувствуют его влияния на цены. Но если это затянется на два-три месяца, последствия будут значительно ощутимее и стоимость нефти продолжит расти. Сейчас мы видим, что нефть продолжает дорожать, поэтому прогнозировать дальнейшее развитие событий пока сложно", — пояснил экономист.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии Фокусу подтвердил, что нынешнее повышение стоимости топлива прежде всего влияет на логистические компании, которые занимаются перевозками. По его словам, серьезное влияние на цены на продукты в магазинах было бы ощутимо только в случае резкого и масштабного скачка стоимости топлива.

Рост цен на бензин в первую очередь повлияет на логистические компании Фото: Pexels

"Однако топливо сейчас влияет на формирование цен на энергетику, ведь сейчас используется большое количество дизтоплива для работы генераторов. Это закладывается в себестоимость, которая будет приводить к росту цен. Потому что фактор энергоносителей остается ключевым в формировании цены на конечный продукт питания", — добавил эксперт.

В то же время отдельные категории товаров могут подорожать в ближайшее время из-за сезонных факторов. В частности, цены на овощи могут вырасти примерно на 10-12%, пока на рынке не появится большее количество продукции из открытого грунта.

Хлеб, по оценкам эксперта, может подорожать еще на 1,5-2%. Тогда как мясная и молочная продукция подорожает на 3-5%. Здесь больше всего повлияет сезонный фактор, ведь после завершения поста традиционно растет спрос перед Пасхой.

В Украине ожидается подорожание овощей, хлеба, а также мясной и молочной продукции

Еще одним фактором, который может повлиять на цены на продукты, является валютный курс. На фоне геополитического напряжения и совместной операции США и Израиля против Ирана доллар резко укрепился, а гривна ослабла.

Так, 10 марта 2026 года Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 43,89 грн. Это стало очередным историческим максимумом. На наличном рынке американская валюта торгуется уже примерно по 44,20 грн.

Дороги — дополнительный фактор для роста цен

Дополнительным фактором, который повышает затраты на перевозку товаров, остается и состояние инфраструктуры Украины. После зимы дороги во многих регионах значительно ухудшились.

"Когда дороги плохие, резко возрастает расход топлива, увеличивается амортизация транспорта и стоимость ремонта. Это все формирует цену логистики", — пояснил Пендзин.

Повлияет ли конфликт на Ближнем Востоке на импорт овощей и фруктов

Несмотря на напряженную геополитическую ситуацию, эксперты не ожидают значительных перебоев импортом продуктов в Украину. Как пояснил Олег Пендзин, это связано с тем, что большинство продуктов питания украинцы производят сами.

"Мы импортируем преимущественно экзотические фрукты, которые поступают из Африки или других регионов, а не из стран Персидского залива, — отметил эксперт.

Он также отметил, что Украина импортирует томаты из Турции, где сейчас ситуация спокойная, и конфликт не влияет на поставки. Кроме того, экономические связи страны с государствами Персидского залива незначительны: в основном продовольствие поставляем мы, а не получаем от них. Так что серьезных проблем с импортом овощей и фруктов, по словам эксперта, ожидать не стоит.

Конфликт на Ближнем Востоке не скажется на импорте овощей и фруктов в Украину, ведь экзотические фрукты страна не получает из стран Персидского залива

Агросектор под влиянием подорожания бензина и дизтоплива в Украине

Наибольший негативный эффект от роста цен на бензин и дизель почувствуют именно украинские аграрии, ведь уже начались весенне-полевые работы.

"Подорожание топлива уже сказалось на транспортных услугах — перевозчики повысили тарифы. Это точно скажется на весенне-полевых работах, которые уже начались. Поскольку там достаточно большой удельный вес дизельного топлива", — рассказал Олег Пендзин.

Заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук добавил, что для среднего предприятия площадью около 1000 гектаров повышение стоимости топлива может увеличить расходы на посевную примерно на 1 млн грн.

От стремительного роста цен на бензин и дизель больше всего пострадает агросектор Украины

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в Facebook обратил внимание на то, что рост цен на дизельное топливо прямо повышает себестоимость агропродукции на 3-5%, а дальше этот эффект распространяется по цепи: от переработчиков до кормов для животных.

По его оценкам, прямое влияние от 10% подорожания бензина и дизеля на инфляцию может составить около 1,5%, а опосредованное через цепи поставок еще 2,5%, суммарно давая +4% к инфляции (без учета газа).

Напомним, в начале 2026 года НБУ ухудшил прогноз инфляции до 7,5%. Прогнозировать точно, что будет с ценами, как пояснил Олег Пендзин, сложно, ведь основным драйвером остается стоимость продуктовой корзины.

Экономист также отметил, что это не слишком значительные изменения — около 1,5%. Поэтому потребителей они почти незаметны. При этом точный уровень инфляции в 2026 году предсказать сложно, ведь он напрямую зависит от стоимости продуктовой корзины, которая будет определяться летним урожаем.

По его словам, более-менее спрогнозировать можно динамику цен в первом полугодии, однако дальнейшая ситуация остается неопределенной. Главным фактором остается будущий урожай: хороший урожай поможет стабилизировать цены, тогда как плохой спровоцирует очередную волну подорожания.