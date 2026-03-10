Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану на світових ринках подорожчала нафта, а разом з нею пальне в Україні. Фокус з’ясував, чи може це вплинути на ціни на продукти та які товари можуть здорожчати першими.

Загострення ситуації на Близькому Сході позначилося на глобальних енергетичних ринках. Ціни на нафту почали стрімко зростати, і 9 березня вперше від 2022 року вона коштувала понад 116 доларів за барель. Слідом за нафтою подорожчали бензин і дизель у багатьох країнах, зокрема й в Україні. Для споживачів це означає не лише підвищення цін на пальне, а й потенційне зростання вартості продуктового кошика.

Пальне, сезонність та курс валют — що насправді тисне на цінники в магазинах

Попри зростання цін на бензин, різкого стрибка вартості продуктів у магазинах поки не очікується. Як пояснюють експерти, нинішнє подорожчання пального на кілька гривень за літр не є критичним для виробників харчових товарів, адже частка паливо-мастильних матеріалів у собівартості більшості продуктів відносно невелика.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пендзин у коментарі Фокусу зазначив, що ключовим фактором у цій ситуації є тривалість геополітичної напруги.

“Треба розуміти, наскільки довго це триватиме. Якщо конфлікт у Перській затоці завершиться за два-три тижні, українські споживачі майже не відчують його впливу на ціни. Але якщо це затягнеться на два-три місяці, наслідки будуть значно відчутнішими й вартість нафти продовжить зростати. Зараз ми бачимо, що нафта продовжує дорожчати, тому прогнозувати подальший розвиток подій поки складно”, — пояснив економіст.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі Фокусу підтвердив, що нинішнє підвищення вартості пального передусім впливає на логістичні компанії, які займаються перевезеннями. За його словами, серйозний вплив на ціни на продукти у магазинах був би відчутний лише у разі різкого та масштабного стрибка вартості пального.

Зростання цін на бензин передусім вплине на логістичні компанії Фото: Pexels

“Проте паливо зараз впливає на формування цін на енергетику, адже зараз використовується велика кількість дизпального для роботи генераторів. Це закладається в собівартість, яка буде призводити до росту цін. Тому що фактор енергоносіїв залишається ключовим у формуванні ціни на кінцевий продукт харчування” — додав експерт.

Водночас окремі категорії товарів можуть подорожчати найближчим часом через сезонні фактори. Зокрема, ціни на овочі можуть зрости приблизно на 10-12%, поки на ринку не з’явиться більша кількість продукції з відкритого ґрунту.

Хліб, за оцінками експерта, може подорожчати ще на 1,5-2%. Тоді як м’ясна та молочна продукція подорожчає на 3-5%. Тут найбільше вплине сезонний фактор, адже після завершення посту традиційно зростає попит перед Великоднем.

В Україні очікується подорожчання овочів, хліба, а також м’ясної та молочної продукції

Ще одним чинником, який може вплинути на ціни на продукти, є валютний курс. На тлі геополітичної напруги та спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану долар різко зміцнився, а гривня послабилася.

Так, 10 березня 2026 року Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 43,89 грн. Це стало черговим історичним максимумом. На готівковому ринку американська валюта торгується вже приблизно по 44,20 грн.

Дороги — додатковий фактор для зростання цін

Додатковим фактором, який підвищує витрати на перевезення товарів, залишається і стан інфраструктури України. Після зими дороги у багатьох регіонах значно погіршилися.

“Коли дороги погані, різко зростає витрата пального, збільшується амортизація транспорту і вартість ремонту. Це все формує ціну логістики”, — пояснив Пендзин.

Чи вплине конфлікт на Близькому Сході на імпорт овочів і фруктів

Попри напружену геополітичну ситуацію, експерти не очікують значних перебоїв імпортом продуктів до України. Як пояснив Олег Пендзин, це пов’язано з тим, що більшість продуктів харчування українці виробляють самі.

“Ми імпортуємо переважно екзотичні фрукти, які надходять з Африки або інших регіонів, а не з країн Перської затоки, — зазначив експерт.

Він також зауважив, що Україна імпортує томати з Туреччини, де наразі ситуація спокійна, і конфлікт не впливає на постачання. Крім того, економічні зв’язки країни з державами Перської затоки незначні: здебільшого продовольство постачаємо ми, а не отримуємо від них. Тож серйозних проблем з імпортом овочів і фруктів, за словами експерта, очікувати не варто.

Конфлікт на Близькому Сході не позначиться на імпорті овочів та фруктів в Україну, адже екзотичні фрукти країна не отримує з країн Перської затоки

Агросектор під впливом подорожчання бензину та дизпального в Україні

Найбільший негативний ефект від зростання цін на бензин та дизель відчують саме українські аграрії, адже вже розпочалися весняно-польові роботи.

“Подорожчання пального вже позначилося на транспортних послугах — перевізники підвищили тарифи. Це точно позначиться на весняно-польові роботи, які вже розпочалися. Оскільки там досить велика питома вага дизельного пального”, — розповів Олег Пендзин.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук додав, що для середнього підприємства площею близько 1000 гектарів підвищення вартості пального може збільшити витрати на посівну приблизно на 1 млн грн.

Від стрімкого зростання цін на бензин та дизель найбільше постраждає агросектор України

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у Facebook звернув увагу на те, що зростання цін на дизельне пальне прямо підвищує собівартість агропродукції на 3-5%, а далі цей ефект поширюється по ланцюгу: від переробників до кормів для тварин.

За його оцінками, прямий вплив від 10% подорожчання бензину та дизелю на інфляцію може становити близько 1,5%, а опосередкований через ланцюги постачання ще 2,5%, сумарно даючи +4% до інфляції (без врахування газу).

Нагадаємо, на початку 2026 року НБУ погіршив прогноз інфляції до 7,5%. Прогнозувати точно, що буде з цінами, як пояснив Олег Пендзин, складно, адже основним драйвером залишається вартість продуктового кошика.

Економіст також зауважив, що це не надто значні зміни — близько 1,5%. Тому споживачів вони майже непомітні. При цьому точний рівень інфляції у 2026 році передбачити складно, адже він прямо залежить від вартості продуктового кошика, яка визначатиметься літнім врожаєм.

За його словами, більш-менш спрогнозувати можна динаміку цін у першому півріччі, проте подальша ситуація залишається невизначеною. Головним фактором залишається майбутній врожай: хороший врожай допоможе стабілізувати ціни, тоді як поганий спровокує чергову хвилю подорожчання.