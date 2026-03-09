Уперше з 2022 року: ціна на нафту перевалила за $115

Більш ніж на 25% за останні кілька днів зросла ціна на нафту марки Brent. Світовий індекс ф'ючерсів на цю марку коливається від $115 до $116 і вище.

Таким чином світові ціни на нафту вранці, 9 березня, досягли найвищого рівня з 2022 року, повідомляє Forbes.

Американський еталонний показник West Texas Intermediate також подолав позначку в $115, піднявшись більш ніж на 26,64% з п'ятниці.

Якщо чотири роки тому зростання цін було зумовлене повномасштабним вторгненням України в Росію, то зараз очевидна причина — триваюча війна Ізраїлю і США проти Ірану.

При цьому галузеві експерти прогнозують подальше зростання, оскільки конфлікт на Близькому Сході і не думає вщухати, а подорожчання бензину вдарило не тільки по Україні, а й по США. Глава відділу аналізу нафтового ринку GasBuddy, Патрік Де Хаан, попередив, що наразі існує 80%-ва ймовірність того, що середня ціна на бензин у США досягне $4 (175 грн) за галон (3,8 літра) до наступного місяця, "або навіть раніше".

Своєю чергою Дональд Трамп, президент США, вже відреагував на підвищення цін на нафту. Він заявив у соцмережі, що це "короткострокова" проблема і "невелика ціна" за знищення "ядерної загрози" Ірану.

"Тільки дурні можуть думати інакше!" — заявив він.

Однак паніка на ринках свідчить про те, що в запевнення Трампа багато хто не вірить. Напередодні, 8 березня, міністр енергетики США Кріс Райт змушений був виступити в ефірах телеканалів CNN і CBS, де намагався зупинити занепокоєння на світових нафтових ринках.

Крім подорожчання нафти, війна в Ірані також загрожує світовому ринку газу. Через тижневе блокування Ормузької протоки, через яку до Європи йшли нафта і газ, а також удари Ірану по об'єктах QatarEnergy, найбільшого у світі виробника скрапленого газу, у світі назріває дефіцит газу. Зокрема, у Великій Британії запасів залишилося тільки на кілька днів.

Тим часом Росія заявила про свою підтримку Ірану у війні проти Ізраїлю і США, підтвердивши, що не є нейтральною стороною.

Раніше заявлялося, що РФ допомагає Ірану розвідданими, після чого США попросили Росію цього не робити.