Впервые с 2022 года: цена на нефть перевалила за $115

Более чем на 25% за последние несколько дней выросла цена на нефть марки Brent. Мировой индекс фьючерсов на эту марку колеблется от $115 до $116 и выше.

Таким образом мировые цены на нефть утром, 9 марта, достигли самого высокого уровня с 2022 года, сообщает Forbes.

Американский эталонный показатель West Texas Intermediate также преодолел отметку в $115, поднявшись более чем на 26,64% с пятницы.

Если четыре года назад рост цен был обусловлен полномасштабным вторжением Украины в Россию, то сейчас очевидная причина — продолжающаяся война Израиля и США против Ирана.

При этом отраслевые эксперты прогнозируют дальнейший рост, поскольку конфликт на Ближнем Востоке и не думает затихать, а подорожание бензина ударило не только по Украине, но и по США. Глава отдела анализа нефтяного рынка GasBuddy, Патрик Де Хаан, предупредил, что сейчас существует 80%-ая вероятность того, что средняя цена на бензин в США достигнет $4 (175 грн) за галлон (3,8 литра) к следующему месяцу, "или даже раньше".

Відео дня

В свою очередь Дональд Трамп, президент США, уже отреагировал на повышение цен на нефть. Он заявил в соцсети, что это "краткосрочная" проблема и "небольшая цена" за уничтожение "ядерной угрозы" Ирана.

"Только дураки могут думать иначе!" — заявил он.

Однако паника на рынках говорит о том, что в заверения Трампа многие не верят. Накануне, 8 марта, министр энергетики США Крис Райт вынужден был выступить в эфирах телеканалов CNN и CBS, где пытался остановить беспокойство на мировых нефтяных рынках.

Кроме подорожания нефти, война в Иране также грозит мировому рынку газа. Из-за недельной блокировки Ормузского пролива, через который в Европу шли нефть и газ, а также ударам Ирана по объектам QatarEnergy, крупнейшего в мире производителя сжиженного газа, в мире назревает дефицит газа. В частности, в Великобритании запасов осталось только на пару дней.

Тем временем Россия заявила о своей поддержке Ирана в войне против Израиля и США, подтвердив, что не является нейтральной стороной.

Ранее заявлялось, что РФ помогает Ирану разведданными, после чего США попросили Россию этого не делать.