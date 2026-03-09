"Только глупцы могут думать иначе": Трамп отреагировал на стремительное повышение цен на нефть

Президент США Дональд Трамп прокомментировал стремительное повышение цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявив о том, что это "небольшая цена" за мир.

Рост цен на нефть до более 100 долларов за баррель глава Белого дома считает ожидаемым и не видит в этом проблемы, поскольку повышение считает "краткосрочным". Об этом Дональд Трамп написал 9 марта на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам политика, "краткосрочные" повышения стоимости нефти быстро упадут. Это произойдет тогда, когда США смогут ликвидировать угрозу со стороны Ирана, пояснил Трамп.

"Краткосрочные цены на нефть, которые быстро упадут, когда будет ликвидирована ядерная угроза со стороны Ирана, являются очень небольшой ценой за безопасность и мир в США и мире", — подчеркнул глава Белого дома.

Відео дня

Политик также резко отреагировал на критику стремительного роста стоимости нефти.

"Только дураки могут думать иначе!", — добавил Трамп.

Скриншот | реакция Трампа на панику из-за повышения цен на нефть

Такую реакцию Дональда Трампа вызвала новость поздно вечером в воскресенье, когда цены на нефть стремительно взлетели до более 100 долларов за баррель. Агентство Reuters сообщало, что фьючерсы на американскую нефть подорожали более чем на 20% в начале торгов в понедельник: это произошло на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Аналитики прогнозируют, что даже в случае скорого завершения войны в Иране повышение цен все равно грозит странам мира. Все из-за того, что поставщики из-за конфликта столкнулись со значительными повреждениями объектов, нарушением логистики, а также повышенными рисками для судоходства.

Напомним, 8 марта издание Daily Mail сообщило, что в Британии запасов газа осталось на 2 дня, а в Европе — на несколько недель: война в Иране может грозить газовым дефицитом.

6 марта министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Америка разрешила Индии снова покупать российскую нефть.