Впервые с 2022 года: цены на нефть стремительно взлетели до более 100 долларов за баррель

В воскресенье, 8 марта, цены на нефть впервые со времен начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году превысили отметку в 100 долларов за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть подорожали более чем на 20% в начале торгов в понедельник на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет агентство Reuters.

Причиной стало усиление опасений инвесторов из-за сокращения поставок и длительных перебоев в перевозках через Ормузский пролив. По состоянию на 22:00 часов фьючерсы на марку West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 20,34 доллара за баррель и на 14,83 доллара, или 16,31%, до 105,73.

"В пятницу базовый контракт поднялся на 12% и за последнюю неделю вырос на 36%", — анализирует издание.

В то же время эталонная марка Brent прибавила более 12%, достигнув отметки в 104 доллара за баррель, сообщает CNN.

Чем грозит война на Ближнем Востоке

Reuters сообщает, что в воскресенье Израиль расширил масштабы военной кампании до центра Бейрута и нанес удары по иранским военным в столице Ливана. Война на Ближнем Востоке может привести к тому, что потребители и предприятия по всему миру столкнутся с повышением цен на топливо на несколько недель или месяцев.

Даже если война быстро закончится, повышение цен все равно угрожает странам, поскольку поставщики столкнулись со значительными повреждениями объектов, нарушением логистики и повышенными рисками для судоходства.

По прогнозам CNN, длительное повышение цен может всколыхнуть США, обострив проблемы Америки с доступностью. Ограничение транспортировки через Ормузский пролив фактически оставило производителей без места для хранения нефти, которая добывается. Это также означает, что многие производители сокращают объемы добычи, а значит, напряженность на рынке не обещает спадать в ближайшее время.

Напомним, 8 марта издание Daily Mail сообщало, что Великобритания имеет запасы газа только на 2 дня, а Европа — на несколько недель: война на Ближнем Востоке грозит газовым дефицитом.

Также 7 марта Гетманцев предупредил о возможном реальном дефиците бензина в Украине из-за войны на Ближнем Востоке.