В Британии запасов осталось на 2 дня, у Европы — на несколько недель: война в Иране грозит газовым дефицитом, — СМИ

Конфликт на Ближнем Востоке вызвал закрытие крупнейшего в мире газового объекта и закрытие ключевого судоходного канала, из-за чего над Великобританией нависла угроза дефицита.

Великобритания имеет запасы газа только на два дня, в то время как в Европе запасы рассчитаны на несколько недель. Об этом 8 марта рассказало издание Daily Mail.

В National Gas опубликовали новые данные, согласно которым в хранилищах Британии осталось 6,7 тысяч ГВт-ч (гигаватт-часов газа). Этого объема хватит лишь на 1,5 дня потребления. Аналогичный показатель составляют запасы сжиженного природного газа. Если сравнивать с данными за 2025 год, то тогда 18 тысяч ГВт-ч, обращает внимание издание.

Зато европейские страны гораздо лучше подготовлены к потенциальным проблемам с газоснабжением: им имеющихся запасов хватит примерно на несколько недель.

Трудности для британских потребителей создают трейдеры, которые, пользуясь сложной ситуацией, выставляют гораздо более высокие цены, чем в Европе. Пока что Лондон платит самую большую оптовую цену на газ в Европе, поскольку у страны не остается другого выбора.

Как война на Ближнем Востоке влияет на ситуацию с газом и нефтью

Военная операция США и Израиля в Иране стала главным фактором, влияющим на поставки газа. Почти полностью перекрыт Ормузский пролив, через который идет около 20% мировых газа и нефти, а также частичная остановка добычи повлияли на появление угрозы дефицита в Британии и грозит потенциальными проблемами для ряда стран.

Эксперты предупреждают, что в случае, если война на Ближнем Востоке затянется, цены на нефть будут продолжать стремительно расти. Специалисты прогнозируют, что цена может достичь 100, или даже 150 долларов за баррель. Цены на нефть уже превзошли 90 долларов, при этом американская нефть в пятницу установилась на уровне 90,90 доллара, что на 36% больше, чем было неделю назад, пишет издание.

В то же время транзит через Ормузский пролив остается почти закрытым в течение недели, пишет Bloomberg. По данным издания, в течение последних 24 часов единственными коммерческими судами, которые осуществили пересечение пролива, были те, что связаны с Ираном.

Bloomberg | движение судов через Ормузский пролив почти полностью прекратилось

Bloomberg пишет, что движение через "жизненно важную энергетическую артерию" фактически остановилось после нескольких нападений на торговые суда. В то же время опасность от ракет и дронов ставит под критическую угрозу для всех судов, находящихся поблизости.

Напомним, 6 марта Управление морских торговых операций Великобритании сообщало, что в Ормузском проливе было поражено судно ОАЭ, из-за чего весь экипаж мог погибнуть.

5 марта руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин в эфире "Киев 24" рассказал, что будет с ценами на топливо в Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке.