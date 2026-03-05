Запасов осталось на 10 дней: эксперт рассказал, что будет с ценами на топливо в Украине

Блокада Ормузского пролива и дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке уже сказался на ценах на топливо по всему миру, и Украина не стала исключением.

Только за последнюю ночь топливо на мировом рынке выросло на $100 за тонну. Если говорить об Украине, то входная цена бензина в Украину выросла на 5 грн, рассказал руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин в эфире "Киев 24".

"75 грн оно стоит на входе в Украину. То есть оно не может стоить ниже 90 грн уже на сетевых колонках ОККО, WOG, и где-то 85 грн — на других сетях. То есть сейчас вот уже такой есть горизонт", — констатирует эксперт.

Средние цены на топливо на АЗС Украины 4 марта Фото: "Минфин"

Леушкин отмечает, что, вопреки всем оптимистичным рассказам о "старых запасах", на самом деле в Украине этих самых запасов топлива — на 10 дней.

Первая причина – повышенный спрос, вторая – отсутствие нефтебаз, где можно было бы копить и хранить запасы топлива.

"Мы не Европа, мы не Россия, мы не Америка. У нас нет нефтебаз, у нас негде копить. Все говорят: "Да у нас запасов!". Да у нас запасы — что на АЗС залито. Вот и все наши запасы. Сейчас наедет толпа машин, и все наши запасы на том и закончились. Нет у нас запасов, мы работаем с колес", – отмечает гость эфира.

На вопрос, почему в Украине нет стратегических запасов, Леушкин прямо указал, что в стране в связи с ситуацией с безопасностью просто негде их хранить. За годы полномасштабного вторжения были уничтожены сотни нефтебаз.

Подорожание топлива: что делать автовладельцам

Эксперт советует не покупать талоны, потому что есть риск их привязки по времени.

Также необходимо заправиться по возможности, поскольку та цена, которая сейчас на АЗС — ниже той, по которой топливо входит в Украину, поэтому, естественно, она буде расти.

"Когда это все урегулируется, то, конечно, будет определенный откат, но не к тем ценам, что были. Где-то 50% откат будет. Цены, которые сейчас, они будут выше, и они уже будут окончательными", – предупреждает эксперт.

Накануне Леушкин отмечал, что цена на А-90 может вырасти до 100-150 гривен за литр. Чем дольше продолжается блокада Ормузского залива, тем выше будут цены, причем не только для Украины, но и для всего мира.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн пояснил в материале "Паника на рынке топлива: что будет с ценами на бензин в Украине — прогноз экспертов", что нынешнее повышение цен на бензин связано с тем, что рынок закладывает в стоимость будущие риски из-за операции Epic Fury. Поэтому стоимость бензина в Украине реагирует еще до фактических перебоев с поставками.

В то же время исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба и экономист Олег Пендзин уверен, что бензин должен дорожать постепенно, ориентировочно в течение трех недель. Если же цены растут слишком быстро, он считает, что существует сговор трейдеров.

Напомним, в Украине фиксируют длинные очереди на АЗС из-за скачка цен на топливо.