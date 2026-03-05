Запасів залишилося на 10 днів: експерт розповів, що буде з цінами на паливо в Україні

Блокада Ормузької протоки і подальша ескалація конфлікту на Близькому Сході вже позначилися на цінах на паливо по всьому світу, і Україна не стала винятком.

Тільки за останню ніч пальне на світовому ринку зросло на $100 за тонну. Якщо говорити про Україну, то вхідна ціна бензину в Україну зросла на 5 грн, розповів керівник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін в ефірі "Київ 24".

"75 грн воно коштує на вході в Україну. Тобто воно не може коштувати нижче 90 грн уже на мережевих колонках ОККО, WOG, і десь 85 грн — на інших мережах. Тобто зараз ось уже такий є горизонт", — констатує експерт.

Середні ціни на пальне на АЗС України 4 березня Фото: "Минфин"

Льоушкін зазначає, що, всупереч усім оптимістичним розповідям про "старі запаси", насправді в Україні цих самих запасів палива — на 10 днів.

Перша причина — підвищений попит, друга — відсутність нафтобаз, де можна було б накопичувати і зберігати запаси палива.

"Ми не Європа, ми не Росія, ми не Америка. У нас немає нафтобаз, у нас ніде накопичувати. Усі кажуть: "Так у нас запасів!". Та в нас запаси — що на АЗС залито. Ось і всі наші запаси. Зараз наїде натовп машин, і всі наші запаси на тому й закінчилися. Немає в нас запасів, ми працюємо з коліс", — зазначає гість ефіру.

На запитання, чому в Україні немає стратегічних запасів, Льоушкін прямо вказав, що в країні у зв'язку з безпековою ситуацією просто ніде їх зберігати. За роки повномасштабного вторгнення було знищено сотні нафтобаз.

Подорожчання пального: що робити автовласникам

Експерт радить не купувати талони, бо є ризик їхньої прив'язки за часом.

Також необхідно заправитися за можливості, оскільки та ціна, яка зараз на АЗС, нижча від тієї, за якою пальне входить в Україну, тому, звісно, вона зростатиме.

"Коли це все врегулюється, то, звичайно, буде певний відкат, але не до тих цін, що були. Десь 50% відкат буде. Ціни, які зараз, вони будуть вищими, і вони вже будуть остаточними", — попереджає експерт.

Напередодні Льоушкін зазначав, що ціна на А-90 може зрости до 100-150 гривень за літр. Що довше триває блокада Ормузької затоки, то вищими будуть ціни, причому не тільки для України, а й для всього світу.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн пояснив у матеріалі "Паніка на ринку палива: що буде з цінами на бензин в Україні — прогноз експертів", що нинішнє підвищення цін на бензин пов'язане з тим, що ринок закладає у вартість майбутні ризики через операцію Epic Fury. Тому вартість бензину в Україні реагує ще до фактичних перебоїв із поставками.

Водночас виконавчий директор Економічного дискусійного клубу та економіст Олег Пендзин упевнений, що бензин має дорожчати поступово, орієнтовно протягом трьох тижнів. Якщо ж ціни зростають занадто швидко, він вважає, що існує змова трейдерів.

Нагадаємо, в Україні фіксують довгі черги на АЗС через стрибок цін на пальне.