До 100-150 грн/л: експерт розповів, чи зупиниться зростання цін на бензин

Через ескалацію на Близькому Сході та перекриття Ормузької протоки, яка є головною артерією для транспортування нафти з цього регіону, ціни на пальне в усьому світі поповзли вгору, і Україна не стала винятком.

Поки на АЗС щодня переписують ціни на бензин, автогаз і дизельне пальне, керівник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін в інтерв'ю "Главреду" не виключив подальшого зростання цін.

Він констатує, що судноплавство в Ормузькій протоці фактично зупинилося, а через цей регіон проходить близько 20% світових обсягів нафти.

"Коли воно знову попливе, знає, мабуть, Марко Рубіо, який напередодні сказав, що існує певний план зі зниження цін, і один із пунктів — це знищення іранського флоту. Хоча я не дуже вірю, що це спрацює, але така заява прозвучала. Можливо, ще Трамп щось знає про те, коли ситуація стабілізується", — каже експерт.

У бесіді з УНІАН Льоушкін каже, що найближчим часом на тлі паніки ціни на паливо можуть істотно збільшитися.

"Може долетіти і до 100-150, якщо Ормузьку протоку не відкриють. Але, я думаю, що США і ЄС у такому разі продаватимуть нафту зі стратегічних резервів, і ціна зупиниться на 100", — вважає він. Експерт висловлює впевненість, що судноплавство протокою буде відновлено протягом місяця.

За словами Льоушкіна, зараз в Україні спостерігається рекордне зростання цін на паливо:

"Я ніколи у своєму житті не бачив такого зростання цін у великих мережах. Навіть за часів паливної кризи такого зростання цін на паливо не було. Воно зникало і з'являлося за іншою ціною. Але тут паливо є".

Він констатує, що оптові ціни на бензин і дизель уже сягають 68-70 грн/літр. При цьому частина оптових продавців не поспішають продавати паливо, оскільки впевнені, що зростання цін триватиме. Наприклад, не виключає співрозмовник видання, вартість бензину і дизеля, наприклад, у мережі ОККО, найближчим часом може зрости до 85 гривень, і не факт, що це — стеля.

Льоушкін, як і низка інших експертів, вказує на те, що в Україні немає дефіциту ні бензину, ні дизеля, а оптові ціни і, відповідно, вартість пального на АЗС зростає. Це пов'язано з тим, що у формулу розрахунку ціни входить нафта, яка істотно подорожчала, і газойль, вартість якого 2 березня оновила дворічний рекорд. Причина, як уже йшлося вище, — перекриття Ормузької протоки, до якого були готові далеко не всі НПЗ

Після повноцінного відновлення судноплавства Ормузькою протокою ціни на бензин і дизель поступово впадуть до 80 гривень. Однак, попереджає експерт, на повернення до колишніх цін розраховувати не варто:

"І всі забудуть, що ціна колись була 60. Було 60 — стане 100, на 80 зупиниться".

Що стосується цін на автогаз, вартість літра якого зараз близько 40 грн, то тут експерт менш оптимістичний:

"Дуже потужний гравець на світовому газовому ринку — Катар. Зараз він відключений від світового ринку, це може спричинити доволі різкий стрибок цін у світі й надалі. Тому щодо газу прогнози менш оптимістичні, ніж щодо дизеля чи бензину. Якщо по бензину і дизелю можна говорити про потенційне зростання приблизно на 14-15 гривень (за умови, що ситуація залишиться такою, як зараз), то по газу — це може бути плюс 20 гривень".

Раніше народний депутат Данило Гетманцев закликав гравців паливного ринку не забувати, що в країні війна, і пригрозив зверненням до Антимонопольного комітету, якщо ціни на паливо зростатимуть і далі.

Тим часом українські автовласники шикуються в довжелезні черги біля заправок, де пальне за останні дні подорожчало щонайменше на три гривні.

Зі свого боку аналітики стверджують, що в Україні немає дефіциту пального. Просто провідні оператори ринку скористалися нагодою підвищити прибутки, хоча поки що події на Близькому Сході ніяк не вплинули на український ринок.