"Схаменіться": Гетманцев звернувся до гравців паливного ринку України

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відреагував на суттєве підвищення цін на автозаправних станціях України та попередив представників паливного ринку про наслідки.

Він зазначив, що чудово розуміє бажання бізнесу отримати прибуток, однак порадив не забувати, що в Україні війна.

"У країні, де йде війна і половина країни на генераторах, у такого потужного бізнесу, як ваш, є ще й певна соціальна функція, яка не дає змоги використовувати панічні настрої для надприбутків", — підкреслив народний депутат.

За словами Гетманцева, стрибок цін на паливо, що зараз продається, має дуже обмежений причинно-наслідковий зв'язок із війною в Ірані", навіть з огляду на часовий лаг.

"Схаменіться. Не змушуйте звертатися до Антимонопольного", — попередив парламентарій.

Тим часом сайт "Мінфін" публікує ціни на бензин, автогаз і дизпаливо на 3 березня, де чітко видно зростання. Учора А-95 преміум коштував 69,57 грн/л (+1,93 грн), А-95 — у середньому по країні 65,07 грн/л, подорожчавши на 2,2 грн, а літр дизпалива продають мінімум за 65,02 грн. Ціна на нього зросла на 2,33 грн.

Відео дня

Ресурс DeepState з посиланням на свої джерела в топ-компаніях з АЗС повідомляє, що вони підняли ціни на пальне, нібито користуючись можливістю світових подій, щоб збільшити прибуток, усвідомлюючи, що впливу ситуації в Перській затоці на ринок ще немає.

У великих мереж залишаються запаси палива, закупленого за колишніми цінами, приблизно на місяць. Реальний вплив ситуації в Перській затоці на ринок може проявитися тільки пізніше, проте найбільші гравці ринку після підняття цін на паливо знижувати їх не планують.

Поки українці шикуються в черги на заправках, експерти зазначають, що панікувати не варто, адже дефіциту пального немає. Головним чинником подальших коливань залишатиметься розвиток геополітичної ситуації на Близькому Сході.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у коментарі Фокусу звернув увагу, що після різкого стрибка ціни на нафту почали знижуватися. Якщо 2 березня торги відкривалися на рівні $82 за барель (відбулося зростання приблизно на 13%), то вже наступного дня котирування знизилися до $80. За його словами, це свідчить про певний розворот тенденції на ринку.

Нагадаємо, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу та економіст Олег Пендзин вважає, що підвищення цін на пальне в Україні має ознаки змови.

Також повідомлялося, що ціни на бензин можуть зрости до 80 гривень і вище.