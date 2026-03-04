"Опомнитесь": Гетманцев обратился к игрокам топливного рынка Украины

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отреагировал на существенное повышение цен на автозаправочных станциях Украины и предупредил представителей топливного рынка о последствиях.

Он отметил, что прекрасно понимает желание бизнеса получить прибыль, однако посоветовал не забывать, что в Украине война.

"В стране, где идет война и половина страны на генераторах, у такого мощного бизнеса как ваш есть еще и определенная социальная функция, которая не позволяет использовать панические настроения для сверхприбылей", — подчеркнул народный депутат.

По словам Гетманцева, скачок цен на топливо, которое сейчас продается, с имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране", даже учитывая временной лаг.

"Опомнитесь. Не заставляйте обращаться в Антимонопольный", — предупредил парламентарий.

Відео дня

Тем временем сайт "Минфин" публикует цены на бензин, автогаз и дизтопливо на 3 марта, где четко видно рост. Вчера А-95 премиум стоил 69,57 грн/л (+1,93 грн), А-95 — в среднем по стране 65,07 грн/л, подорожав на 2,2 грн, а литр дизтоплива продают минимум за 65,02 грн. Цена на него выросла на 2,33 грн.

Ресурс DeepState со ссылкой на свои источники в топ-компаниях по АЗС сообщает, что они подняли цены на горючее, якобы пользуясь возможностью мировых событий, чтобы увеличить прибыль, осознавая, что влияния ситуации в Персидском заливе на рынок еще нет.

У больших сетей остаются запасы топлива, закупленного по прежним ценам, примерно на месяц. Реальное влияние ситуации в Персидском заливе на рынок может проявиться только позже, однако крупнейшие игроки рынка после поднятия цен на топливо снижать их не планируют.

Пока украинцы выстраиваются в очереди на заправках, эксперты отмечают, что паниковать не стоит, ведь дефицита топлива нет. Главным фактором дальнейших колебаний будет оставаться развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в комментарии Фокусу обратил внимание, что после резкого скачка цены на нефть начали снижаться. Если 2 марта торги открывались на уровне $82 за баррель (произошел рост примерно на 13%), то уже на следующий день котировки снизились до $80. По его словам, это свидетельствует об определенном развороте тенденции на рынке.

Напомним, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба и экономист Олег Пендзин считает, что повышение цен на топливо в Украине имеет признаки сговора.

Также сообщалось, что цены на бензин могут вырасти до 80 гривен и выше.