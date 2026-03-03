Литр по 80 грн и выше: эксперт предупреждает о новом скачке цен на топливо (видео)

В Украине нет дефицита топлива, однако избежать волны ажиотажа уже не удастся, предупреждает эксперт. По его оценкам, несмотря на достаточные запасы, возможно дальнейшее подорожание и волна повышенного спроса.

Топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин заявил в эфире Вечер.LIVE, что ситуация с запасами топлива в Украине остается стабильной — недостатка нет, ресурса достаточно. В то же время он отметил, что психологический фактор и рыночные ожидания уже формируют повышенный спрос, который может спровоцировать ажиотаж.

Сейчас на части автозаправочных станций цена уже превысила 70 грн за литр. По прогнозам эксперта, в ближайшей перспективе возможно подорожание еще на несколько гривен. Если мировые котировки на нефть останутся на нынешнем уровне, то в течение недели в премиальных сетях стоимость может достичь примерно 80 грн за литр, а в других — около 75 грн.

Леушкин отметил, что спрос на топливо в Украине является неэластичным. Даже существенное повышение стоимости не заставит людей отказаться от заправок, ведь транспорт для большинства остается необходимостью.

"Если завтра подорожает, топливо будет стоить 100 гривен, я его также буду покупать и по 150 гривен буду покупать, потому что двигаться нужно", — отметил Дмитрий Леушкин.

Очереди на автозаправках в Киеве, по сообщениям в соцсетях, уже сравнивают с ситуацией первых дней полномасштабного вторжения. В местных пабликах пишут, что водители массово заправляют баки до полного на фоне резкого повышения цен на топливо.

Напомним, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке мгновенно отразилась на мировых энергетических рынках. Выросли котировки нефти, газа и бензина, а отдельные компании временно приостановили работу. Колебания цен затронули и украинский рынок топлива, хотя эксперты советуют не поддаваться панике.

Ранее мы также информировали, что Китай публично призвал все стороны конфликта обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив для транспортировки нефти и газа. В то же время Пекин провел закрытые переговоры с иранской стороной с требованием открыть пролив.