Китай попросил Иран разблокировать танкеры с горючим: что происходит в Ормузском проливе (видео)

Китай официально обратился ко всем участникам войны в Иране, чтобы открыть Ормузский пролив для движения танкеров с нефтью и газом, рассказало агентство Bloomberg. При этом за кулисами Пекин пообщался с остатками иранских властей, требуя открыть пролив. В течение трех дней противостояния пылало 4-5 кораблей, а в сети появились фейки о заблокированных танкерах. Действительно ли КСИР держит под ударом 100-километровый проход, по которому ближневосточные энергоносители шли в Китай и по миру?

Пекин может больше всего пострадать от войны в Иране и от блокирования Ормузского пролива, говорится в статье Bloomberg. Помимо прямых ударов по танкерам с нефтью, особую обеспокоенность вызвали, например, иранские "Шахеды", которые также атаковали СПГ-терминал в Катаре, в результате чего прекратил работу один из самых мощных заводов Рас-Лаффан. Фокус собрал информацию о ситуации в Ормузском проливе, с которой связана информация агентства о росте мировых цен на топливо.

Днем 3 марта в сети опубликовали видео с кадрами, как уверяли, Ормузского пролива. На записи — около 12 кораблей, которые стоят на горизонте. При этом в аккаунте hubofintel, который распространил видео, уверяли, что вереница танкеров — это следствие блокировки пролива из-за войны в Иране. Впрочем, через час OSINTеры канала Exilenova+ опровергли такие заявления. Выяснилось, что это кадры за 18 февраля 2026 года: их сняли во время военных учений Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Война в Иране — кадры из Ормузского пролива за 18 февраля 2026 года Фото: Скриншот

Война в Иране — подрывы танкеров в Ормузском проливе

Информацию о ситуации в Ормузском проливе можно узнать на профильном ресурсе Marinetraffic, который отслеживает корабли в реальном времени по сигналам идентификаторов в сети Automatic Identification System (AIS). По состоянию на 3 марта ресурс показывает, что пролив пуст, а по обе стороны стоят несколько десятков кораблей. Особенно большая численность судов — в восточной части, в Оманском заливе, то есть они, вероятно, пустые и шли загружаться нефтью и топливом. Меньшая численность — в западной части, в Персидском заливе: корабли могут быть загружены, но не решаются выйти в Индийский океан.

Война в Иране — трафик через Ормузский пролив по состоянию на 3 марта, Marinetraffic Фото: marinetraffic.com

В сети есть данные о минимум пяти кораблях, которые загорелись в Ормузском проливе с 28 февраля, когда началась операция США и Израиля в Иране. В частности, есть кадры с горящим танкером Skylight: его взорвали 1 марта в 40 км от берегов Омана и получили ранения четверо моряков. Кроме того, горел танкер MKD Vyom. Согласно данным медиа Омана, загорелось машинное отделение и один моряк погиб. Также OSINTер с ником MenchOsint уточнил, что могли получить повреждения корабли Hercules Star, Athe Nova, Stena Imperative.

Ситуация в Ормузском проливе

Старший советник главнокомандующего КСИР Эбрагим Джабари 2 марта подчеркнул, что Ормузский пролив закрыт для прохождения любых кораблей, написало медиа Al Jazeera. Военный заявил, что "ни одна капля нефти не покинет регион" и что Иран дождется цен на нефть на уровне 200 долл.

"Пролив закрыт. Если кто-то попытается пройти, герои Корпуса стражей исламской революции и регулярного флота подожгут эти корабли", — процитировало медиа слова топофицера Ирана.

На информационном портале Lloydslist сообщили об изменениях трафика через Ормузский пролив. 27 февраля, за сутки до начала войны в Иране, по нему прошли 189 кораблей, а 28 февраля — уже 72, а 1 марта — только 17. Видим, что трафик упал на 92%. Также отметили, что с вечера субботы через пролив не прошло ни одно судно. После того, согласно данным портала, были единичные корабли и среди них — три судна теневого флота РФ. Впоследствии данные уточнили, отметив, что данные о полном блокировании, о котором заявил Иран, "преувеличены", но движение сократилось на 80%.

Война в Иране — как упала перевозка нефти и газа через Ормузский пролив Фото: Lloyds list

Аналитики проекта DeepState отметили, что до войны в Иране через Ормузский пролив проходило 10,3 млн тонн грузов, а после — только 1 млн тонн. Также уточнили, что страховые компании увеличили тарифы и требуют дополнительные доплаты от 1500 до 4000 долл. за контейнер. Возможные последствия этой ситуации — покупатели из Китая, Индии, Европы, других стран переориентируются на нефтяников США, запада Африки, Южной Америки и РФ.

Отметим, 2 марта пресс-секретарь МИД Китая ответила на вопрос о блокировании Ормузского пролива из-за войны в Иране. Чиновница призвала все стороны прекратить стрельбу и возобновить переговоры.

Напоминаем, 3 марта военные ЦАХАЛ сообщили об ударе по командному пункту КСИР в центре Тегерана. Между тем в сети появились спутниковые фото ядерного объекта Натанз, который попал под удары противобункерных бомб США.