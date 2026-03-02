Китай официально поддержал Иран в войне с США и Израилем: вступит ли в войну на стороне Тегерана

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Соединенные Штаты Америки и Израиль нарушили международное право и, не имея мандата ООН, нарушили суверенитет Ирана. Кроме того, есть проблема с закрытием Ормузского пролива для нефтяных танкеров, и это должно прекратиться. Какие вопросы больше всего беспокоят Китай в контексте войны Ирана с США и Израилем?

Китай призвал Иран и других участников конфликта на Ближнем Востоке немедленно прекратить боевые действия, говорится в заявлении Мао Нин на портале МИД КНР. На вопрос о гибели иранского лидера и о том, каким будет ответ, представитель китайской дипломатии не подтвердила, что будут предприниматься какие-то меры для "предотвращения" таких инцидентов. После этого ещё раз прозвучало заявление об обеспокоенности и о том, что нельзя применять силу в международных отношениях. Заявление Мао Нин прозвучало днем 2 марта, через трое суток после начала военных действий на Ближнем Востоке. В брифинге участвовали, среди прочих, представители иранских, турецких, китайских медиа, и также Bloomberg, AFP и других.

"Американо-израильские удары не имеют санкции Совета Безопасности ООН и нарушают международное право. Китай глубоко обеспокоен региональными последствиями. Китай считает, что суверенитет, безопасность и территориальная целостность государств Персидского залива также должны быть полностью уважаемы", — сказала Мао Нин.

Журналистов также интересовало, что рассматривают Китай и РФ возможность предоставления военной помощи Ирану. Мао Нин объяснила, что МИД опубликовала полную расшифровку общения руководителей МИД на эту тему (Ван И и Сергей Лавров), а других комментариев на эту тему не будет.

Прозвучал вопрос об Ормузском проливе, который боевики КСИР закрыли для прохода кораблей и таким образом заблокировали акваторию, по которой двигалась пятая часть нефти и сжиженного газа. Китай не призвал Тегеран прекратить блокирование, а вместо этого заявил, что "обе стороны" должны прекратить боевые действия.

Война в Иране — детали

На портале МИД Китая можно отыскать протокол разговора Ван И и Сергея Лаврова, на который ссылалась китайская чиновница. И разговоре говорилось о том, что действия США и Израиля "неприемлемы", потому что происходят на фоне переговоров. Также Ван И сказал о "совместном противостоянии односторонним актам", о недопустимости "закона джунглей" и о том, что нельзя разрушать "мирный фундамент", созданный после Второй мировой войны.

Отметим, война в Иране началась 28 февраля, когда прогремели первые взрывы в Тегеране и в командных пунктах КСИР на территории страны. Медиа сообщили о гибели лидера Ирана Али Хаменеи и военных командиров. Инцидент не привел к полной дезорганизации иранской армии, поскольку в ответ начались массированные бомбардировки Израиля и баз США на Ближнем Востоке.

Фокус собрал информацию о 23 странах, которые различным образом присоединились к войне в Иране. Пять основных — с одной стороны, это Иран и его прокси Ливан и Йемен, в которых действуют боевики Хезболлы и хуситы), с другой — США и Израиль. Между тем под ракетно-дронные удары Тегерана попали нефтеперерабатывающие заводы в окружающих странах — пылало в Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре и др.

Отметим, 2 марта стало известно о первом истребителе F-15 армии США, который разбился в Кувейте во время войны с Ираном. В то же время стало известно об атаке двух дронов Ирана на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Саудовской Аравии.