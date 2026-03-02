В Кувейте сбили первый F-15 США: дружественный огонь или попадание Ирана (видео)

В сети появились кадры падения истребителя F-15 армии Соединенных Штатов Америки в небе над Кувейтом. Медиа Тегерана написали об иранском ударе из-за атак США, но позже выяснилось, что на самом деле мог произойти "френдлифаер". На видео, снятом случайным свидетелем, фигурирует самолет, который задымился и начал падать по спирали.

Информация о падении F-15 появилась в ряде ближневосточных медиа, например, об инциденте написало издание Turkiye Today. Инцидент произошел западнее города Аль-Джахра в Кувейте. На 27-секундной записи — кадры падения самолета, также есть видео с пилотами, которые спускаются на парашютах. На других видео и фото показали, что пилотов везли в машинах: видим, что они целы.

Медиа уточнило, что якобы Иран заявил об ударе по американской авиации, задействованной в бомбардировках военных объектов Тегерана. При этом иранские СМИ написали, что, вероятно, "его [самолет F-15] подстрелили". Тем временем израильский военный эксперт Игаль Левин написал в Telegram, что произошел "френдлифаер" и что такое бывает во время войны. Кроме того, есть фото с обоими пилотами — это мужчина и женщина в военной форме. У мужчины, вероятно, ранена рука, на женщине видимых повреждений не заметно.

Война в Иране — раненый пилот американского F-15 после падения в Кувейте 2 марта Фото: Игаль Левин

Война в Иране — пилотесса американского F-15 после падения в Кувейте 2 марта Фото: Игаль Левин

Война в Иране — детали

Отметим, война в Иране началась в ночь на 28 февраля 2026 года. США привели на Ближний Восток две авианосных группировки и начали, совместно с Израилем, наносить удары по военным целям Тегерана. Уже через несколько часов стало известно о гибели верховного лидера Али Хаменеи и военной верхушки. В то же время Иран начал бить в ответ по военным базам США по всему региону. Под атакой дронов и ракет различных типов оказались объекты в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Ираке, Бахрейне. Кроме того, начались бомбардировки Израиля, а страны, над которыми пролетали иранские средства поражения, начали их сбивать. При этом 1 марта к конфликту присоединились боевики Хезболлы, которые с территории Ливана возобновили удары по израильтянам.

В ночь 2 марта стало известно об ударе Ирана по британской базе RAF Akrotiri на Кипре. Местные медиа сообщили о взрыве в районе авиабазы и об объявлении сигнала тревоги. Впоследствии Cyprus Mail уточнило, что произошел удар иранского беспилотника и что три часа подряд над базой кружил самолет многоцелевой самолет-заправщик Airbus KC2 Voyager. Согласно данным медиа, жертв удара "Шахеда" по RAF Akrotiri не было.

Напоминаем, Иран ответил, планирует ли вести переговоры с США по завершению обмена ударами. Между тем в сети появились кадры работы системы ПВО Ор Эйтан, которая сбивала иранские ракеты.