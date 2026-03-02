У Кувейті збили перший F-15 США: дружній вогонь чи влучання Ірану (відео)

У мережі з'явились кадри падіння винищувача F-15 армії Сполучених Штатів Америки у небі над Кувейтом. Медіа Тегерану написали про іранський удар через атаки США, але згодом з'ясувалось, що насправді міг статись "френдліфаєр". На відео, знятому випадковим свідком, фігурує літак, який задимівся та почав падати по спіралі.

Інформація про падіння F-15 з'явилась у низці близькосхідних медіа, наприклад, про інцидент написало видання Turkiye Today. Інцидент відбувся західніше міста Аль-Джахра в Кувейті. На 27-секундному записі — кадри падіння літака, також є відео з пілотами, які спускаються на парашутах. На інших відео та фото показали, які пілотів везли у машинах: бачимо, що вони цілі.

Медіа уточнило, що начебто Іран заявив про удар по американській авіації, задіяній у бомбардуваннях військових об'єктів Тегерану. При цьому іранські ЗМІ написали, що, ймовірно, "його [літак F-15] підстрелили". Тим часом ізраїльський військовий експерт Ігаль Левін написав у Telegram, що стався "френдліфаєр" і що таке буває під час війни. Крім того, є фото з обома пілотами — це чоловік та жінка у військовій формі. У чоловіка, ймовірно, поранена рука, на жінці видимих пошкоджень не помітно.

Відео дня

Війна в Ірані — поранений пілот американського F-15 після падіння у Кувейті 2 березня Фото: Ігаль Левін

Війна в Ірані — пілотесса американського F-15 після падіння у Кувейті 2 березня Фото: Ігаль Левін

Війна в Ірані — деталі

Зазначимо, війна в Ірані почалась в ніч на 28 лютого 2026 року. США привели на Ближній Схід два авіаносних угрупування та почали, спільно з Ізраїлем, завдавати ударів по військових цілях Тегерану. Вже за кілька годин стало відомо про загибель верховного лідера Алі Хаменеї та військової верхівки. Водночас Іран почав бити у відповідь по військових базах США по усьому регіону. Під атакою дронів та ракет різних типів опинились об'єкти в Об'єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії, Кувейті, Катарі, Іраку, Бахрейні. Крім того, почались бомбардування Ізраїлю, а країни, над якими пролітали іранські засоби ураження, почали їх збивати. При цьому 1 березня до конфлікту приєднались бойовики Хезболли, які з території Лівану відновили удари по ізраїльтянах.

В ніч 2 березня стало відомо про удар Ірану по британській базі RAF Akrotiri на Кіпрі. Місцеві медіа повідомили про вибух в районі авіабази та про оголошення сигналу тривоги. Згодом Cyprus Mail уточнило, що відбувся удар іранського безпілотника і що три години поспіль над базою кружляв літак багатоцільовий літак-заправник Airbus KC2 Voyager. Згідно з даними медіа, жертв удару "Шахеда" по RAF Akrotiri не було.

Нагадуємо, Іран відповів, чи планує вести переговори з США щодо завершення обміну ударами. Тим часом у мережі з'явились кадри роботи системи ППО Ор Ейтан, яка збивала іранські ракети.