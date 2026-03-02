Ізраїль застосував лазер "Ор Ейтан" для перехоплення ракет з Лівану: що відомо про цю систему

Ізраїльська лазерна система "Залізний промінь" відбила ракетний обстріл з Лівану, організований угрупованням "Хезболла". Водночас Ізраїль завдав авіаударів по цілях терористичної організації в Бейруті та південному Лівані.

Як повідомляє видання CTech, ракети були випущені в понеділок вранці в бік району Хайфи. Армія оборони Ізраїлю заявила, що удари були спрямовані на ключових членів "Хезболли", включно з так званим "центральним терористом" на півдні Лівану. В результаті авіаударів у Бейруті та на півдні країни були зруйновані будівлі, серед яких щонайменше одна квартира загорілася.

Окрім цього, Ліванські ЗМІ повідомляють про загиблих у районі Дахія, що є оплотом "Хезболли" в Бейруті. Через загрозу нових атак дороги на півдні Лівану та в столиці були заповнені людьми, які намагалися залишити небезпечні райони.

Лазерна система "Ор Ейтан": як працює і для чого потрібна

Раніше видання CTech писало, що ізраїльська лазерна система "Ор Ейтан", створена компанією Rafael, вважається одним із ключових оборонних проєктів країни. Експерти зазначають, що це технологічний прорив, але система не здатна повністю замінити ракетні комплекси ППО.

Відео дня

Лазер працює за принципом концентрованого світлового променя, який нагріває та пошкоджує ціль, наприклад безпілотник або ракету малої дальності. Вартість одного перехоплення становить кілька доларів, а час реагування системи — декілька секунд.

Ба більше, "Ор Ейтан" має потужність близько 100 кіловатів і дальність дії до 10 км. Він не призначений для перехоплення балістичних ракет, але добре справляється з безпілотниками, крилатими ракетами та снарядами малої дальності. Крім того, система відзначається високою точністю і мінімальною кількістю уламків після перехоплення, що важливо для захисту міст і критичної інфраструктури.

Натомість обмеження системи пов’язані з прямою видимістю цілі та погодними умовами: хмарність, висока вологість і запиленість знижують ефективність. Зокрема, лазер пошкоджує об’єкт, а не знищує його миттєво, тому важлива точна оцінка конструкції цілі.

До цього Фокус писав, що у ніч на 2 березня з Лівану було випущено 3 ракети з району на південь від річки Літані. Крім того, у ЦАХАЛ згодом відзвітували про збиття ракети,яка летіла з цього напрямку.

Також повідомлялося, що Іран погрожував масштабною відповіддю на американо-ізраїльську військову операцію. Зокрема, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані анонсував нищівні удари по силам Ізраїлю та США.