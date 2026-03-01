"Яких раніше не відчували": Іран погрожує США та Ізраїлю масштабними ударами до кінця доби

Іран погрожує масштабною відповіддю на американо-ізраїльську військову операцію. Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані анонсував нищівні удари по силам Ізраїлю та США.

Погрози відповіддю на атаки на Іран секретар іранської Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані опублікував 1 березня у своєму акаунті в мережі X. Він повідомив, що 28 лютого його країна запускала по Ізраїлю та військовим силам США ракети, які "дійсно завдали болю".

"Сьогодні ми вдаримо по них із силою, якої вони ніколи раніше не відчували", — пригрозив Ларіджані.

Алі Ларіджані погрожує США та Ізраїлю відповіддю на обстріли Ірану Фото: скриншот

В інтерв'ю телебаченню Алі Ларіджані назвав убивство верховного лідера Ірану Алі Хаменеї "надзвичайно гірким інцидентом" і пообіцяв помсту, передає WANA.

"Цей інцидент дуже болісний для іранської нації. Сполучені Штати та сіоністи спалили серця іранського народу — і ми спалимо їхні серця", — сказав він.

Відео дня

Нагадаємо, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про "масштабну наступальну операцію" проти США та Ізраїлю 1 березня, після масованих ударів по іранських об'єктах напередодні. ЗМІ писали про вибухи в Об'єднаних Арабських Еміратах, Ізраїлі, Іраку, Катарі та Кувейті. Президент Ірану Масуд Пезешкіан після смерті аятоли Алі Хаменеї заявив про готовність до "потужної помсти".

Видання The Times of Israel 1 березня повідомило, що в Ірані почався транзит влади після загибелі Алі Хаменеї. Для виконання обов'язків очільника країни планується створити тимчасову раду з трьох осіб.