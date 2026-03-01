Іран оголосив про "масштабну наступальну операцію" проти США та Ізраїлю: ЗМІ повідомили про вибухи та удари

Після новини про смерть верховного лідера Алі Хаменеї Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про початок масштабної наступальної операції проти США та Ізраїлю. Після погроз вибухи почали лунати у низці країн Близького Сходу.

ЗМІ повідомляють про сирени повітряної тривоги у Йорданії, а також вибухи в ОАЕ, Ізраїлі, Іраку, Катарі та Кувейті. Фокус зібрав усе, що відомо про "відповідь" Ірану на ліквідацію Хаменеї.

Після офіційного підтвердження смерті аятоли президент Ірану Масуд Пезешкіан повідомив про готовність країни до здійснення потужної помсти, повідомило видання Al Jazeera. Пезешкіан пригрозив ударами такої сили, що змусять США та Ізраїль капітулювати.

Через кілька годин після погроз у Дубаї пролунала серія потужних вибухів. За інформацією CNN, щонайменше 3 вибухи було чутно у місті.

Приблизно у той же час вибухи прогриміли у Досі (Катар), пише CNN.

У мережі показали кадри з місця атаки у Дубаї. Повідомляється, що Іран знову вдарив у районі аеропорту, на місці здійнявся великий стовп диму.

Агентство Reuters повідомляє, що невдовзі після погроз по всьому Ізраїлю почали лунали сигнали повітряної тривоги. У Тель-Авіві пролунала серія вибухів, коли протиповітряна оборона країни намагалася відбити іранські цілі у небі.

За даними Clash Report, іранські ракети уразили американську авіабазу в міжнародному аеропорту Ербіля в Іраку. Там почалася пожежа після удару.

Clash Report | Іран атакував американську авіабазу в Іраку

Видання Al Jazeera згодом повідомило, що КВІР оголосив про атаки на 27 американських баз на Близькому Сході. Іран заявляє також про удари по ізраїльській авіабазі Тель-Ноф, командному пунктові ізраїльської армії в Ха-Кір'ї в Тель-Авіві та великому ОПК в тому ж місті.

У КВІР також запевнили, що вживатимуть "інших жорстких заходів помсти, завдаючи послідовних, прикрих ударів" як помсту за вбивство Хаменеї.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп у коментарі для CBS News заявив, що тепер після ударів з Іраном "буде простіше" домовитися: у нього вже є кандидати на пост глави країни.

Уночі 1 березня іранське державне телебачення офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї: уряд країни запровадив 40-денний траур.