Иран объявил о "масштабной наступательной операции" против США и Израиля: СМИ сообщили о взрывах и ударах

После новости о смерти верховного лидера Али Хаменеи Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале масштабной наступательной операции против США и Израиля. После угроз взрывы начали раздаваться в ряде стран Ближнего Востока.

СМИ сообщают о сиренах воздушной тревоги в Иордании, а также взрывах в ОАЭ, Израиле, Ираке, Катаре и Кувейте. Фокус собрал все, что известно об "ответе" Ирана на ликвидацию Хаменеи.

После официального подтверждения смерти аятоллы президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о готовности страны к осуществлению мощной мести, сообщило издание Al Jazeera. Пезешкиан пригрозил ударами такой силы, что заставят США и Израиль капитулировать.

Через несколько часов после угроз в Дубае прозвучала серия мощных взрывов. По информации CNN, по меньшей мере 3 взрыва было слышно в городе.

Примерно в то же время взрывы прогремели в Дохе (Катар), пишет CNN.

В сети показали кадры с места атаки в Дубае. Сообщается, что Иран снова ударил в районе аэропорта, на месте поднялся большой столб дыма.

Агентство Reuters сообщает, что вскоре после угроз по всему Израилю начали раздаваться сигналы воздушной тревоги. В Тель-Авиве прозвучала серия взрывов, когда противовоздушная оборона страны пыталась отбить иранские цели в небе.

По данным Clash Report, иранские ракеты поразили американскую авиабазу в международном аэропорту Эрбиля в Ираке. Там начался пожар после удара.

Clash Report | Иран атаковал американскую авиабазу в Ираке

Издание Al Jazeera впоследствии сообщило, что КСИР объявил об атаках на 27 американских баз на Ближнем Востоке. Иран заявляет также об ударах по израильской авиабазе Тель-Ноф, командному пункту израильской армии в Ха-Кирье в Тель-Авиве и крупному ОПК в том же городе.

В КСИР также заверили, что будут принимать "другие жесткие меры мести, нанося последовательные, досадные удары" в качестве мести за убийство Хаменеи.

Напомним, ранее Дональд Трамп в комментарии для CBS News заявил, что теперь после ударов с Ираном "будет проще" договориться: у него уже есть кандидаты на пост главы страны.

Ночью 1 марта иранское государственное телевидение официально подтвердило гибель Али Хаменеи: правительство страны ввело 40-дневный траур.