Иран объявил о "масштабной наступательной операции" против США и Израиля: СМИ сообщили о взрывах и ударах
После новости о смерти верховного лидера Али Хаменеи Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале масштабной наступательной операции против США и Израиля. После угроз взрывы начали раздаваться в ряде стран Ближнего Востока.
СМИ сообщают о сиренах воздушной тревоги в Иордании, а также взрывах в ОАЭ, Израиле, Ираке, Катаре и Кувейте. Фокус собрал все, что известно об "ответе" Ирана на ликвидацию Хаменеи.
После официального подтверждения смерти аятоллы президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о готовности страны к осуществлению мощной мести, сообщило издание Al Jazeera. Пезешкиан пригрозил ударами такой силы, что заставят США и Израиль капитулировать.
Через несколько часов после угроз в Дубае прозвучала серия мощных взрывов. По информации CNN, по меньшей мере 3 взрыва было слышно в городе.
Примерно в то же время взрывы прогремели в Дохе (Катар), пишет CNN.
В сети показали кадры с места атаки в Дубае. Сообщается, что Иран снова ударил в районе аэропорта, на месте поднялся большой столб дыма.
Агентство Reuters сообщает, что вскоре после угроз по всему Израилю начали раздаваться сигналы воздушной тревоги. В Тель-Авиве прозвучала серия взрывов, когда противовоздушная оборона страны пыталась отбить иранские цели в небе.
По данным Clash Report, иранские ракеты поразили американскую авиабазу в международном аэропорту Эрбиля в Ираке. Там начался пожар после удара.
Издание Al Jazeera впоследствии сообщило, что КСИР объявил об атаках на 27 американских баз на Ближнем Востоке. Иран заявляет также об ударах по израильской авиабазе Тель-Ноф, командному пункту израильской армии в Ха-Кирье в Тель-Авиве и крупному ОПК в том же городе.
В КСИР также заверили, что будут принимать "другие жесткие меры мести, нанося последовательные, досадные удары" в качестве мести за убийство Хаменеи.
Напомним, ранее Дональд Трамп в комментарии для CBS News заявил, что теперь после ударов с Ираном "будет проще" договориться: у него уже есть кандидаты на пост главы страны.
Ночью 1 марта иранское государственное телевидение официально подтвердило гибель Али Хаменеи: правительство страны ввело 40-дневный траур.