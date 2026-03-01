40 топ-чиновников ликвидированы: Трамп заявил, что теперь договориться с Ираном "стало намного проще"

Президент США Дональд Трамп считает, что после совместных с Израилем атак, в результате которых был ликвидирован верховный лидер Али Хаменеи, с Ираном будет легче договориться. У него уже появились кандидаты на пост главы страны.

Военная операция проложила путь к дипломатическому урегулированию ситуации в Иране. Об этом Дональд Трамп заявил в комментарии для издания CBS News.

"Сейчас гораздо легче, чем было день назад, очевидно. Потому что их сильно бьют", — пояснил президент США во время телефонного разговора, когда журналист спросил у него о дипломатических возможностях разрешения конфликта.

Трамп выразил уверенность в результатах серии ударов по Ирану, которые, по его словам, сделали этот день "великим" как для страны, так и для мира. Источники издания CBS News сообщили также, что в результате нападения на Иран было ликвидировано около 40 высокопоставленных чиновников.

У Трампа уже есть кандидаты на должность главы Ирана

Лидер Белого дома рассказал, что у него есть несколько "хороших кандидатов" на пост главы Ирана после смерти Али Хаменеи. Он не стал уточнять подробностей, однако заверил, что продолжает следить за ситуацией в стране.

По словам Трампа, США и союзники ожидали ответных ударов от Ирана. Однако пока эти атаки менее интенсивные, чем рассчитывали в Белом доме и в штаб-квартирах союзных государств.

"Это то, чего мы ожидали. Мы думали, что будет вдвое больше. Пока что меньше, чем мы думали", — пояснил Трамп, добавив, что ситуация остается нестабильной.

Политик также отказался отвечать на вопрос корреспондента о том, считает ли он бомбардировку объектов Ирана войной. Он лишь сказал, что остается сосредоточенным на ликвидации угроз для США.

Напомним, в ночь на 1 марта иранское государственное телевидение подтвердило смерть Али Хаменеи в результате бомбардировок Ирана.

Также агентство Fars сообщало, что, кроме Хаменеи, погибли по меньшей мере четверо членов его семьи.