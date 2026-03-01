Военная операция против Ирана: кроме Хаменеи, погибли по меньшей мере четверо членов его семьи, — СМИ

В результате серии ракетных ударов США и Израиля по меньшей мере четверо членов семьи верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи погибли. Также известно о гибели ряда топ-чиновников Ирана.

Дочь, зять и внук Али Хаменеи, а также одна из его невестки были убиты в ходе военной операции против Ирана. Об этом сообщило агентство Fars в сети X ночью 1 марта.

Отмечается, что предыдущие сообщения СМИ о гибели дочери, зятя и внука Хаменеи были правдивыми. Об этом медиа узнало от "надежных источников", которые подтвердили их смерть.

Одна из невест Хаменеи также стала жертвой операции: она погибла рано в субботу, 28 февраля, во время ракетных обстрелов.

Ранее агентство Jamaran сообщало о гибели двух членов семьи Хаменеи: зятя и невестки.

В то же время ЦАХАЛ обнародовал официальную информацию относительно иранских топ-чиновников, которые ликвидированы в течение 28 февраля. Сообщалось, что в результате авиационных ударов погиб ряд высокопоставленных чиновников Ирана:

секретарь Совета безопасности Ирана Али Шахмани;

командующий Корпуса стражей Исламской революции Мохаммед Пакпур;

руководитель Управления разведки чрезвычайного командования Салех Асади;

руководитель Военного бюро аятоллы Мохаммад Ширази;

министр обороны Ирана Азиз Насирзаде;

руководитель организации SPND Хоссейн Джабаль Амелян;

бывший глава SPND Реза Мозаффари-Ниа.

Ликвидация Али Хаменеи — что известно

Первые данные о ликвидации Хаменеи сообщили около 16:00 часов в газете "Голос Израиля". Также сообщалось, что в результате израильских атак погибли министр обороны Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции.

Впоследствии телесеть CGTN рассказала, что тело Хаменеи было найдено под завалами дворца в Тегеране.

Информацию о смерти лидера Али Хаменеи около полуночи по киевскому времени подтвердил президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что также были ликвидированы другие представители иранского режима, а также анонсировал продолжение бомбардировок Ирана.