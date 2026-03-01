Військова операція проти Ірану: крім Хаменеї, загинули щонайменше четверо членів його сім'ї, — ЗМІ

Внаслідок серії ракетних ударів США та Ізраїлю щонайменше четверо членів сім'ї верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї загинули. Також відомо про загибель низки топпосадовців Ірану.

Дочка, зять і онук Алі Хаменеї, а також одна з його невісток були вбиті в ході військової операції проти Ірану. Про це повідомило агентство Fars у мережі X уночі 1 березня.

Зазначається, що попередні повідомлення ЗМІ про загибель дочки, зятя та онука Хаменеї були правдивими. Про це медіа дізналося від "надійних джерел", які підтвердили їхню смерть.

Одна з невісток Хаменеї також стала жертвою операції: вона загинула рано у суботу, 28 лютого, під час ракетних обстрілів.

Раніше агентство Jamaran повідомляло про загибель двох членів сім'ї Хаменеї: зятя та невістки.

Водночас ЦАХАЛ оприлюднив офіційну інформацію стосовно іранських топпосадовців, яких ліквідовано впродовж 28 лютого. Повідомлялося, що внаслідок авіаційних ударів загинула низка високопосадовців Ірану:

секретар Ради безпеки Ірану Алі Шахмані;

командувач Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммед Пакпур;

керівник Управління розвідки надзвичайного командування Салех Асаді;

керівник Військового бюро аятоли Мохаммад Ширазі;

міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде;

керівник організації SPND Хоссейн Джабаль Амелян;

колишній голова SPND Реза Мозаффарі-Ніа.

Ліквідація Алі Хаменеї — що відомо

Перші дані про ліквідацію Хаменеї повідомили близько 16:00 години у газеті "Голос Ізраїлю". Також повідомлялося, що внаслідок ізраїльських атак загинули міністр оборони Ірану та командувач Корпусом вартових ісламської революції.

Згодом телемережа CGTN розповіла, що тіло Хаменеї було знайдено під завалами палацу у Тегерані.

Інформацію про смерть лідера Алі Хаменеї близько опівночі за київським часом підтвердив президент США Дональд Трамп. Він повідомив, що також було ліквідовано інших представників іранського режиму, а також анонсував продовження бомбардувань Ірану.