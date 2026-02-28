Верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї нібито ліквідовано, — Голос Ізраїлю

За даними ЗМІ, верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї нібито ліквідовано. Також, за словами джерел, внаслідок ізраїльських атак загинули міністр оборони Ірану та командувач Корпусом вартових ісламської революції.

Про це пише "Голос Ізраїлю".

Офіційного підтвердження цих даних наразі немає. Втім, ключовою ціллю ранкової операції Ізраїлю та США була ліквідація Верховного лідера Ірану Хаменеї та президента країни Масуда Пезешкіана, стверджував журналіст Барак Равід. За його словами, у переліку на ліквідацію також були й інші політичні та військові посадовці Ісламської Республіки.

За даними Jerusalem Post, доля аятоли Хаменеї після удару США та Ізраїлю невідома. За словами ізраїльських чиновників, Алі Хаменеї був відрізаний від будь-якого зв'язку, і немає жодної певності щодо його долі.

Раніше у мережі з'явилося фото вщент зруйнованої резиденції Верховного лідера Ірану.

Ізраїльські та іранські джерела повідомили раніше, що внаслідок ударів по Ірану загинуло кілька високопоставлених командирів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та політичних чиновників ісламського режиму. Рада Безпеки Ірану доручила мешканцям Тегерана, а також інших великих міст, залишатися в безпечних, захищених місцях до подальшого повідомлення.

Офіційного підтвердження від ізраїльських чи американських джерел не було.

Тим часом в Ірані практично заперечили такі новини.

"Майже всі високопосадовці Ірану живі та здорові, втрата декількох командирів не є великою проблемою", — заявив міністр закордонних справ Ірану Арагчі.

