Військова операція Ізраїлю та США в Ірані: з'явилась перша реакція України (відео)

Україна вперше прокоментувала операцію США та Ізраїлю проти ядерної програми Ірану. Очільник МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Київ підтримує іранський народ, але не режим Аятоли.

Дипломат заявив у коментарі Новини.LIVE, що позиція України щодо Ірану залишається послідовною та базується на нормах міжнародного права.

Україна відреагувала на операцію США в Ірані

Сибіга наголосив, що Тегеран десятиліттями дестабілізує ситуаціє в регіоні, підтримує та фінансує воєнізовані угруповання, а також системно порушує права людей, зокрема мирних іранців, які зазнають репресій.

Режиму, за словами міністра, неодноразово надавали можливості для дипломатичного врегулювання.

Зокрема, МЗС України завчасно видало необхідні попередження для громадян України з рекомендаціями залишити територію Ірану та інших країн, де може застати небезпека.

Президент України Володимир Зеленський наразі публічно не відреагував на події 28 лютого.

Що відбувається в Ірані

Ізраїль та США 28 лютого розпочали масштабну операцію проти ядерної програми Ірану, атакувавши відповідні обʼєкти в країні. Вибухи пролунали в Тегерані та Ісфахані. В Ірані та Ізраїлі на фоні подій закрили повітряний простір. А Аятола, за даними медіа, покинув Тегеран.

Операцію вже підтвердив сам Дональд Трамп. Пентагон також підтвердив участь США у військовій кампанії Ізраїлю проти Ірану. Як повідомляє Міністерство війни Штатів, операція має назву "Епічна лють".

Тим часом Іран вдень 28 лютого вдарив у відповідь, запустивши балістику по Ізраїлю.

