Іран атакує Ізраїль балістикою: готується "дати рішучу відповідь"

Іран вдарив у відповідь, запустивши балістику по Ізраїлю. Там закликають цивільних оперативно спуститись до укриттів.

Пресслужба ЦАХАЛ зазначила, що в кількох регіонах Ізраїлю оголошено повітряну тривогу через фіксацію пусків швидкісних цілей. Місцевим надіслали повідомлення про загрозу балістичних ударів з проханням перейти в бомбосховища. За даними Clash Report, армія Ірану нібито випустила 30 швидкісних цілей у напрямку Ізраїлю.

Іран атакував у відповідь

"Сирени пролунали в кількох районах країни після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Ізраїлю. Наразі ВПС перехоплюють загрози та завдають їм ударів, де це необхідно для їх усунення", — зазначили в пресслужбі ЦАХАЛу.

Іран готується помститися Ізраїлю та дати рішучу відповідь, повідомляє державне телебачення.

Згодом стало відомо, що в бік Ізраїлю зафіксовано додатковий пуск швидкісних цілей. Системи ППО, за даними Армії оборони Ізраїлю, виявляють та перехоплюють іранські ракети.

Іран атаковано 28 лютого

Ізраїль та США 28 лютого розпочали операцію проти Ірану, а саме його ядерної програми та інших військових обʼєктів. Вибухи пролунали в Тегерані та Ісфахані. Після чого в Ірані та Ізраїлі закрили повітряний простір. Аятола, за даними ЗМІ, уже покинув Тегеран.

В Ізраїлі тим часом оголосили режим надзвичайного стану. А американський посадовець повідомив Al Jazeera, що атака на Іран — спільна військова операція США та Ізраїлю: союзники атакували іранські ядерні та військові обʼєкти.

За даними ЗМІ, очікується, що американські військові проведуть багатоденну операцію проти Ірану. Тим часом Пентагон підтвердив участь США у військовій кампанії Ізраїлю проти Ірану. Як повідомляє Міністерство війни Штатів, операція дістала назву "Епічна лють".

Нагадаємо, Дональд Трамп підтвердив, що США 28 лютого розпочали військову кампанію на території Ірану і готові "зрівняти з землею" ракетну промисловість Тегерану.

Також Фокус писав, що вибухи пролунали також в урядовому кварталі Тегерану, а союзники начебто намагались ліквідувати іранського президента Масуда Пезешкяна.