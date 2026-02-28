Иран атакует Израиль баллистикой: готовится "дать решительный ответ"

Иран ударил в ответ, запустив баллистику по Израилю. Там призывают гражданских оперативно спуститься в укрытия.

Пресс-служба ЦАХАЛ отметила, что в нескольких регионах Израиля объявлена воздушная тревога из-за фиксации пусков скоростных целей. Местным прислали сообщение об угрозе баллистических ударов с просьбой перейти в бомбоубежища. По данным Clash Report, армия Ирана якобы выпустила 30 скоростных целей в направлении Израиля.

Иран атаковал в ответ

"Сирены прозвучали в нескольких районах страны после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Израиля. Сейчас ВВС перехватывают угрозы и наносят им удары, где это необходимо для их устранения", — отметили в пресс-службе ЦАХАЛа.

Иран готовится отомстить Израилю и дать решительный ответ, сообщает государственное телевидение.

Впоследствии стало известно, что в сторону Израиля зафиксирован дополнительный пуск скоростных целей. Системы ПВО, по данным Армии обороны Израиля, обнаруживают и перехватывают иранские ракеты.

Иран атакован 28 февраля

Израиль и США 28 февраля начали операцию против Ирана, а именно его ядерной программы и других военных объектов. Взрывы прогремели в Тегеране и Исфахане. После чего в Иране и Израиле закрыли воздушное пространство. Аятолла, по данным СМИ, уже покинул Тегеран.

В Израиле тем временем объявили режим чрезвычайного положения. А американский чиновник сообщил Al Jazeera, что атака на Иран — совместная военная операция США и Израиля: союзники атаковали иранские ядерные и военные объекты.

По данным СМИ, ожидается, что американские военные проведут многодневную операцию против Ирана. Тем временем Пентагон подтвердил участие США в военной кампании Израиля против Ирана. Как сообщает Министерство войны Штатов, операция получила название "Эпическая ярость".

Напомним, Дональд Трамп подтвердил, что США 28 февраля начали военную кампанию на территории Ирана и готовы "сравнять с землей" ракетную промышленность Тегерана.

Также Фокус писал, что взрывы прогремели также в правительственном квартале Тегерана, а союзники якобы пытались ликвидировать иранского президента Масуда Пезешкяна.