Трамп подтвердил, что США начали масштабную атаку на Иран
Дональд Трамп подтвердил, что США 28 февраля начали военную кампанию на территории Ирана. Руководство Исламской Республики американский президент назвал "группой ужасных людей, действия которых представляют опасность для Соединенных Штатов".
А режим Аятоллы Трамп называл "террористическим" и подчеркнул, что Тегеран не имеет права обладать ядерным оружием. Об этом глава государства сообщил в своей сети Truth Social.
Трамп подтвердил удар по Ирану
Президент подчеркнул, что его страна уничтожит ракеты Ирана и сравняет с землей ракетную промышленность Тегерана. Трамп подтвердил, что союзники нанесли авиаудары по ядерным объектам в Исфахане.
По словам лидера Белого дома, цель США — "защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима, жестокой группы ужасных людей". Иран, как говорит Трамп, работал над восстановлением своей ядерной программы после ударов США по ядерным объектам в июне.
"Они отвергли каждую возможность реализовать свои ядерные амбиции, и мы больше не можем этого терпеть", — отметил политик.
Более того, в своем обращении Трамп призвал иранцев свергнуть правительство после завершения операции США и Израиля. По словам президента, "это, возможно, их единственная возможность для следующих поколений".
Что происходит в Иране
Израиль 28 февраля начал операцию против Ирана. Серии взрывов прогремели в Тегеране и Исфахане. После чего в Иране и Израиле закрыли воздушное пространство. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, по данным СМИ, покинул Тегеран и якобы находится в безопасном месте.
В Израиле также объявили режим чрезвычайного положения. ЦАХАЛ заявил, что страна переходит в "особый режим", в котором будут работать только критические службы. Людей просят следовать инструкциям и оставаться в укрытиях.
Американский чиновник сообщил Al Jazeera, что атака на Иран — совместная военная операция США и Израиля: союзники атаковали иранские ядерные и военные объекты.
Напомним, союзники якобы пытались ликвидировать иранского президента Масуда Пезешкяна.
Также Фокус писал, что Трамп рассматривает варианты удара по верховному лидеру Алии Хаменеи и его сыну.