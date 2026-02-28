Трамп підтвердив, що США почали масштабну атаку на Іран

Дональд Трамп підтвердив, що США 28 лютого розпочали військову кампанію на території Ірану. Керівництво Ісламської Республіки американський президент назвав "групою жахливих людей, дії котрих становлять небезпеку для Сполучених Штатів".

А режим Аятоли Трамп називав "терористичним" та наголосив, що Тегеран не має права володіти ядерною зброєю. Про це глава держави повідомив у своїй мережі Truth Social.

Трамп підтвердив удар по Ірану

Президент наголосив, що його країна знищить ракети Ірану та зрівняє із землею ракетну промисловість Тегерану. Трамп підтвердив, що союзники завдали авіаударів по ядерних об'єктах в Ісфахані.

За словами лідера Білого дому, мета США — "захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму, жорстокої групи жахливих людей". Іран, як каже Трамп, працював над відновленням своєї ядерної програми після ударів США по ядерних об'єктах у червні.

"Вони відкинули кожну можливість реалізувати свої ядерні амбіції, і ми більше не можемо цього терпіти", — зазначив політик.

Ба більше, у своєму зверненні Трамп закликав іранців повалити уряд після завершення операції США та Ізраїлю. Зі слів президента, "це, можливо, їхня єдина можливість для наступних поколінь".

Що відбувається в Ірані

Ізраїль 28 лютого розпочав операцію проти Ірану. Серії вибухів пролунали в Тегерані та Ісфахані. Після чого в Ірані та Ізраїлі закрили повітряний простір. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, за даними ЗМІ, покинув Тегеран та начебто перебуває в безпечному місці.

В Ізраїлі також оголосили режим надзвичайного стану. ЦАХАЛ заявив, що країна переходить в "особливий режим", у якому працюватимуть лише критичні служби. Людей просять дотримуватись інструкцій та залишатися в укриттях.

Американський посадовець повідомив Al Jazeera, що атака на Іран — спільна військова операція США та Ізраїлю: союзники атакували іранські ядерні та військові обʼєкти.

Нагадаємо, союзники нібито намагались ліквідувати іранського президента Масуда Пезешкяна.

Також Фокус писав, що Трамп розглядає варіанти удару по верховному лідеру Алії Хаменеї та його сину.