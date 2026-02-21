"Планка" дуже висока: Трамп розглядає план ліквідації лідера Ірану Хаменеї та його сина, — Axios

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова піти навіть на пропозицію, що дозволить Ірану "символічне" збагачення урану, якщо це не дозволить створити ядерну бомбу. Проте водночас Трамп розглядає варіанти удару по верховному лідеру Алії Хаменеї та його сину.

Готовність США піти на "символічну" угоду свідчить про можливий просвіт між американськими "червоними лініями" та Іраном для запобігання війні. Проте США готові вдатися і до радикальніших дій, пише видання Axios з посиланням на джерела.

Паралельно Трампу представили військові плани подальшого розвитку подій. Саме вони передбачають усунення Алі Хаменеї з його головним наступником — сином.

"Планка для майбутньої ядерної пропозиції Ірану дуже висока, оскільки план повинен переконати багатьох скептиків в адміністрації Трампа і в регіоні", — стверджують неназвані чиновники США.

Іранська сторона втратить шанси, якщо "продовжить грати в ігри", а Трамп піде на таку угоду, яку зможе "продати політично" у своїй країні. Якщо іранці хочуть запобігти нападу на них, то мають запропонувати адміністрації Трама таку угоду, від якої США не зможуть відмовитися, кажуть посадовці.

Трамп може завдати удару вже найближчим часом

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у п'ятницю, 20 лютого, анонсував остаточну пропозицію від країни вже упродовж кількох днів. Проте, як американські та ізраїльські чиновники розповіли виданню, Трамп може завдати удару по Ірану вже у ці вихідні — 21-22 лютого.

Проте деякі радники намагаються послабити запал президента США, закликаючи його до терпіння. Чи спрацює це — невідомо, оскільки Трамп у будь-яку мить може віддати відповідний наказ. Американський лідер продовжує залишати всі пропозиції відкритими.

Пентагон наразі пропонує Трампу численні варіанти розвитку подій. Проте ніхто не знає, який план може обрати політик.

"У них є щось для кожного сценарію. Один сценарій знищує аятоллу, його сина та мулл", — повідомило джерело, а інше підтвердило ці дані, заявивши, що такий варіант запропонували президенту кілька тижнів тому.

Тим не менше 20 лютого у CNN повідомили, що Іран продовжує активно нарощувати сили та стягувати війська.

19 лютого OSINT-блогер DefenceGeek попередив, що США планують перекинути до 100 літаків-заправників для вторгнення в Іран.