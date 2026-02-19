США готуються до вторгнення в Іран: планують перекинути до 100 літаків-заправників

Сполучені Штати Америки продовжують підготовку до можливого вторгнення до Ірану. Для цього вони перекидають на Близький Схід літаки-заправники, аби підтримувати здатність завдавати авіаударів.

Загалом відслідковується рух 100 літаків-заправників, які або вже перебувають на Близькому Сході, або можуть перекидатися туди. Про це пише OSINT-блогер DefenceGeek в X.

За його підрахунками, щонайменше 29 заправників вже перебувають в підпорядкуванні Центрального Командування Збройних сил США, яке відповідає за операції на Ближньому Сході. Ще 30 перебувають у Європі, 38 — у близьких до Ближнього Сходу місцях, а 3 — прямують до інших країн, однак пункт їхнього призначення наразі неможливо визначити.

Він також повідомив, що 6 літаків F-22 наразі перебувають на авіабазі "Лейкенхіт" у Великій Британії, ще 6 мають долучитися до них з авіабази в "Ленглі".

Telegram-канал "Скринька Пандори" пояснює, що літаки KC-46A "Pegasus" та KC-135R/T "Stratotankerʼ дозволяють ударним літакам – F-15E, F-35, F-22 (та іншим), а також бомбардувальникам B-2 долати тисячі кілометрів без посадки.

Також автори відзначають, що це найбільше зосередження авіаційної потужності на Близькому Сході з часів вторгнення в Ірак у 2003 році.

США перекинули понад 100 літаків за дві доби

Крім літаків-заправників Штати також активно перекидають літаки інших типів на Близький Схід. Зокрема, акаунт UK Report в X пише, що лише за останні 48 годин було перекинуто 120 літаків.

Зокрема, йдеться про:

48 літаків F-16 Fighting Falcon;

12 літаків F-22 Raptor;

18 літаків F-35 Lightning IIs;

6 літаків E-3G Sentry AWACS;

1 літак E-11A BACN;

22 літаків airborne tankers (KC-135s, KC-46s);

13 літаків cargo planes (C-17s, C-5s та інші).

Вторгнення США до Ірану — що відомо

Раніше Фокус повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа незабаром може розпочати військову операцію проти Ірану. Один з радників оцінив ймовірність вторгнення приблизно у 90%.

Axios дізнався, що армада США, яка вирушила до берегів Ірану, зросла до двох авіаносців, десятка військових кораблів, сотень винищувачів та декількох систем ППО. Загалом було здійснено понад 150 військових вантажних рейсів, однак частина зброї ще в дорозі. Також за одну добу до регіону вирушили 50 винищувачів — F-35, F-22 та F-16.

Нагадаємо, 17 лютого Іран випустив ракети по Ормузькій протоці, погрожуючи військовим кораблям США. Під час цього іранці вразили макет американського авіаносця, через що військові експерти схильні стверджувати, що це була демонстрація сили.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про початок переговорів між США та Іраном і до чого вони можуть призвести.

Натомість найсучасніший американський авіаносець USS Gerald R. Ford вирушає до берегів Ірану, готуючись до потенційної атаки. Він приєднався до іншого авіаносця і дев'яти військових кораблів США біля Ірану.