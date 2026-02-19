США готовятся к вторжению в Иран: планируют перебросить до 100 самолетов-заправщиков

Соединенные Штаты Америки продолжают подготовку к возможному вторжению в Иран. Для этого они перебрасывают на Ближний Восток самолеты-заправщики, чтобы поддерживать способность наносить авиаудары.

В общем отслеживается движение 100 самолетов-заправщиков, которые либо уже находятся на Ближнем Востоке, либо могут перебрасываться туда. Об этом пишет OSINT-блогер DefenceGeek в X.

По его подсчетам, по меньшей мере 29 заправщиков уже находятся в подчинении Центрального Командования Вооруженных сил США, которое отвечает за операции на Ближнем Востоке. Еще 30 находятся в Европе, 38 — в близких к Ближнему Востоку местах, а 3 — направляются в другие страны, однако пункт их назначения пока невозможно определить.

Он также сообщил, что 6 самолетов F-22 сейчас находятся на авиабазе "Лейкенхит" в Великобритании, еще 6 должны присоединиться к ним с авиабазы в "Лэнгли".

Telegram-канал "Ящик Пандоры" объясняет, что самолеты KC-46A "Pegasus" и KC-135R/T "Stratotanker" позволяют ударным самолетам — F-15E, F-35, F-22 (и другим), а также бомбардировщикам B-2 преодолевать тысячи километров без посадки.

Также авторы отмечают, что это самое большое сосредоточение авиационной мощи на Ближнем Востоке со времен вторжения в Ирак в 2003 году.

США перебросили более 100 самолетов за двое суток

Кроме самолетов-заправщиков Штаты также активно перебрасывают самолеты других типов на Ближний Восток. В частности, аккаунт UK Report в X пишет, что только за последние 48 часов было переброшено 120 самолетов.

В частности, речь идет о:

48 самолетов F-16 Fighting Falcon;

12 самолетов F-22 Raptor;

18 самолетов F-35 Lightning IIs;

6 самолетов E-3G Sentry AWACS;

1 самолет E-11A BACN;

22 самолетов воздушных танкеров (KC-135s, KC-46s);

13 самолетов cargo planes (C-17s, C-5s и другие).

Вторжение США в Иран — что известно

Ранее Фокус сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа вскоре может начать военную операцию против Ирана. Один из советников оценил вероятность вторжения примерно в 90%.

Axios узнал, что армада США, которая отправилась к берегам Ирана, выросла до двух авианосцев, десятка военных кораблей, сотен истребителей и нескольких систем ПВО. Всего было совершено более 150 военных грузовых рейсов, однако часть оружия еще в пути. Также за одни сутки в регион отправились 50 истребителей — F-35, F-22 и F-16.

Напомним, 17 февраля Иран выпустил ракеты по Ормузскому проливу, угрожая военным кораблям США. Во время этого иранцы поразили макет американского авианосца, из-за чего военные эксперты склонны утверждать, что это была демонстрация силы.

Зато современный американский авианосец USS Gerald R. Ford отправляется к берегам Ирана, готовясь к потенциальной атаке. Он присоединился к другому авианосцу и девяти военным кораблям США возле Ирана.