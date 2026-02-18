Операция будет похожей на войну: США все ближе к вторжению в Иран, — Axios

Администрация президента США Дональда Трампа вскоре может начать военную операцию против Ирана, сообщают источники. При этом она будет достаточно масштабной кампанией, которая будет больше напоминать войну.

Предположительно, операцию будут проводить военные США и Израиля. Об этом говорится в материале издания Axios.

Ожидается, что эта операция будет нести большую угрозу для иранского режима, чем та, что была проведена Израилем в координации с США в июне 2025 года для уничтожения подземных ядерных объектов Ирана.

"Такая война будет иметь серьезное влияние на весь регион и серьезные последствия для оставшихся трех лет президентства Трампа", — отмечает издание.

Ожидается, что военные вмешательства, на которое может пойти администрация Трампа, будет крупнейшим по меньшей мере за последнее десятилетие.

Почему Трамп готов к вторжению именно сейчас

Отмечается, что Дональд Трамп почти был готов нанести удар по Ирану в начале января из-за убийства режимом тысяч протестующих. Однако когда то окно возможностей для вторжения закрылось, американцы решили перейти к дипломатии.

Відео дня

В то же время, теперь, когда заключение ядерной сделки между США и Ираном выглядит маловероятным, Трамп разрабатывает план того, как будет происходить вторжение.

Переговоры в Женеве 17 февраля, где посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не смогли достичь договоренности с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, стали еще одной попыткой американской дипломатии. Обе стороны заявили о "прогрессе", однако разногласия между позициями Ирана и США остаются значительными, и американские чиновники не верят, что их можно будет преодолеть.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Трамп "установил четкие красные линии", однако Иран пока не готов их соблюдать. В то же время правая рука Трампа предупредила, что несмотря на желание президента США достичь соглашения, он может решить, что "дипломатия больше не поможет".

Каким оружием располагает США для вторжения в Иран

По данным Axios, армада США, которая отправилась к берегам Ирана, выросла до двух авианосцев, десятка военных кораблей, сотен истребителей и нескольких систем ПВО. Всего было совершено более 150 военных грузовых рейсов, однако часть оружия еще в пути.

Только за последние 24 часа в регион отправились еще 50 истребителей — F-35, F-22 и F-16.

Насколько серьезным может быть вторжение

В материале отмечается, что противостояние США с Ираном стало достаточно привычным делом для большинства жителей страны. Однако американцы не понимают, что война может начаться быстрее и быть куда более масштабной, чем ожидает большинство.

Военная риторика Трампа не позволяет ему отступить от этой ситуации без серьезных уступок со стороны Ирана.

"С Трампом может произойти все, что угодно. Но все указывает на то, что он нажмет на курок, если переговоры провалятся", — отмечает издание.

Израильские чиновники призывают Трампа к максималистическому сценарию, который бы изменил режим в Иране, а также был направлен на борьбу с ядерной и ракетной программой Ирана. В Иерусалиме готовятся к сценарию начала войны в ближайшие дни.

Некоторые источники в США считают, что Штатам нужно будет больше времени. В частности, сенатор-республиканец Линдси Грэм предположил, что удары могут произойти еще через несколько недель. Однако другие источники верят, что сроки могут быть короче.

Один из советников Трампа заявил, оценил вероятность вторжения в ближайшие недели в 90%.

После переговоров во вторник официальные лица США заявили, что Иран должен вернуться с детальным предложением через две недели.

17 февраля Иран выпустил ракеты по Ормузскому проливу, угрожая военным кораблям США. Во время этого иранцы поразили макет американского авианосца, из-за чего военные эксперты склонны утверждать, что это была демонстрация силы.

Напомним, Фокус сообщал о начале переговоров между США и Ираном и к чему они могут привести.

Зато современный американский авианосец USS Gerald R. Ford отправляется к берегам Ирана, готовясь к потенциальной атаке. Он присоединился к другому авианосцу и девяти военным кораблям США возле Ирана.