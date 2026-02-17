США и Иран проведут переговоры в Женеве: на кону ядерная программа

США и Иран садятся за стол переговоров в Женеве. Несмотря на отсутствие сигналов о компромиссе, Трамп намекает, что Иран, возможно, готов заключить сделку. Американские военные готовятся к потенциальным операциям против Ирана, который стремится к ослаблению санкций.

США и Иран проводят во вторник в Женеве непрямые переговоры, направленные на решение их затянувшегося ядерного спора, сообщает Reuters. При этом четких признаков компромисса почти нет, поскольку Вашингтон сосредотачивает боевые силы в регионе.

В переговорах, которые проводятся при посредничестве Омана, примут участие посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вместе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он будет косвенно вовлечен в переговоры в Женеве и что, по его мнению, Тегеран хочет заключить сделку.

"Я не думаю, что они хотят последствий отсутствия соглашения. Мы могли бы заключить соглашение вместо того, чтобы отправлять B-2, чтобы уничтожить их ядерный потенциал. И нам пришлось отправить B-2", — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One в понедельник.

Предыдущая попытка возобновить переговоры была предпринята в июне прошлого года, когда союзник Вашингтона Израиль начал бомбардировку Ирана. Затем к нему присоединились американские бомбардировщики B-2, которые нанесли удары по ядерным целям. С тех пор Тегеран заявил, что прекратил деятельность по обогащению урана.

Американские военные готовятся к возможности недельных операций против Ирана, если Трамп прикажет идти в атаку, сообщили Reuters два американских чиновника. Иран тоже начал военные учения в понедельник, в Ормузском проливе — жизненно важном международном водном пути. Также это маршрут экспорта нефти из арабских стран Персидского залива. Лидеры этих стран призывают Иран и США к дипломатии для прекращения спора.

Ядерная программа как повод для войны между США и Ираном

Тегеран и Вашингтон 6 февраля возобновили переговоры по своему многолетнему спору. Вашингтон и его близкий союзник Израиль считают, что Иран стремится создать ядерное оружие, которое может угрожать существованию Израиля. Иран утверждает, что его ядерная программа носит сугубо мирный характер.

Однако Иран обогатил уран до уровня, значительно превышающего уровень, необходимый для производства электроэнергии, и близкий к тому, что требуется для бомбы. В отличие от прошлого раза, США сейчас разместили в регионе то, что Трамп называет массивной военно-морской армадой.

Вашингтон стремится расширить сферу переговоров на неядерные вопросы, такие как ракетные арсеналы Ирана. Тегеран заявляет, что готов обсуждать только ограничение своей ядерной программы — в обмен на ослабление санкций — и что он не откажется полностью от обогащения урана и не будет обсуждать свою ракетную программу.

В понедельник государственный секретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции в Будапеште, что трудно заключить сделку с Ираном, но США готовы попробовать.

Напомним, что американские военные готовятся к возможной длительной операции против Ирана. Она может перерасти в значительно более масштабный конфликт, чем предыдущие эпизоды напряжения между странами. Если Трамп отдаст приказ об ударе, под прицелом могут оказаться не только объекты иранской ядерной инфраструктуры, но и государственные объекты и объекты безопасности.

Ранее мы также информировали, что самый современный американский авианосец USS Gerald R. Ford отправляется к берегам Ирана, готовясь к потенциальной атаке. Он присоединился к другому авианосцу и девяти военным кораблям США возле Ирана.