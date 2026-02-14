Будут бить не только по ядерным объектам: военные США готовятся к длительной операции по Ирану, — Reuters

Американские военные готовятся к возможной длительной многонедельной операции против Ирана, которая может стать гораздо более серьезным конфликтом, чем все предыдущие.

Если президент Соединенных Штатов Америки отдаст приказ об атаке, под ударом на этот раз оказаться не только объекты ядерной инфраструктуры Ирана. Об этом 14 февраля рассказало агентство Reuters со ссылкой на источники.

Опасения относительно новых военных действий возникли после переговоров между американскими и иранскими чиновниками на прошлой неделе, пытаясь восстановить дипломатические связи по ядерной программе. Их усилил в пятницу, 13 февраля, президент США Дональда Трамп, который сказал, что договориться с Ираном "было трудно".

"Иногда нужно бояться. Это единственное, что действительно поможет разрешить ситуацию", — заявил Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли объяснила, что сейчас американский лидер рассматривает "все возможные варианты" дальнейших действий в отношении Ирана.

Возможная атака США на Иран: что на этот раз рассматривают для ударов

Неназванные чиновники, которые разговаривали с агентством, утверждают: на этот раз планирование действий в отношении Ирана сложнее, чем было раньше.

Один из них предположил, что в рамках длительной кампании военные США могут нанести удар не только по ядерной инфраструктуре Ирана. Рассматриваются также атаки по государственным объектам и объектам безопасности страны, что может вывести конфликт на совершенно иной уровень.

Аналитики считают, что в случае такой длительной операции перед американскими военными будут гораздо большие риски. Все объясняется значительным арсеналом ракет, которым обладает Иран. Также это усиливает риск начала регионального конфликта.

Однако, по словам одного из чиновников, в США к ответным ударам Ирана готовы. Американцы полностью ожидают таких действий, что повлечет больше репрессий и взаимных ударов.

Точно неизвестно, когда и состоится ли вообще эта операция. Однако иранские боевики предупредили, что в случае ударов будут атаковать любую военную базу американцев.

Стоит напомнить, что 13 февраля издание WSJ сообщало о том, что США отправили свой самый большой военный корабль к берегам Ирана.

6 февраля США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран.