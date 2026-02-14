Битимуть не тільки по ядерних об'єктах: військові США готуються до тривалої операції щодо Ірану, — Reuters

Американські військові готуються до можливої тривалої кількатижневої операції проти Ірану, яка може стати набагато серйознішим конфліктом, аніж усі попередні.

Якщо президент Сполучених Штатів Америки віддасть наказ про атаку, під ударом цього разу опинитися не лише об'єкти ядерної інфраструктури Ірану. Про це 14 лютого розповіло агентство Reuters з посиланням на джерела.

Побоювання щодо нових військових дій виникли після переговорів між американськими та іранськими посадовцями минулого тижня, намагаючись поновити дипломатичні зв'язки щодо ядерної програми. Їх посилив у п'ятницю, 13 лютого, президент США Дональда Трамп, який сказав, що домовитись з Іраном "було важко".

"Іноді потрібно боятися. Це єдине, що дійсно допоможе вирішити ситуацію", — заявив Трамп.

Речниця Білого дому Анна Келлі пояснила, що наразі американський лідер розглядає "всі можливі варіанти" подальших дій щодо Ірану.

Можлива атака США на Іран: що цього разу розглядають для ударів

Неназвані посадовці, що розмовляли з агентством, стверджують: цього разу планування дій щодо Ірану є складнішим, ніж було раніше.

Один із них припустив, що у межах тривалої кампанії військові США можуть здійснити удар не тільки по ядерній інфраструктурі Ірану. Розглядаються також атаки по державних та безпекових об'єктах країни, що може вивести конфлікт на зовсім інший рівень.

Аналітики вважають, що у разі такої тривалої операції перед американськими військовими будуть набагато більші ризики. Все пояснюється значним арсеналом ракет, яким володіє Іран. Також це посилює ризик початку регіонального конфлікту.

Однак, за словами одного з посадовців, у США до ударів Ірану у відповідь готові. Американці повністю очікують таких дій, що спричинить більше репресій та взаємних ударів.

Достеменно невідомо, коли та чи взагалі відбудеться ця операція. Однак іранські бойовики попередили, що у випадку ударів атакуватимуть будь-яку військову базу американців.

Варто нагадати, що 13 лютого видання WSJ повідомляло про те, що США відправили свій найбільший військовий корабель до берегів Ірану.

6 лютого США закликали своїх громадян негайно покинути Іран.