Останній аргумент Трампа: США відправили свій найбільший військовий корабель до берегів Ірану

Найбільший і найсучасніший авіаносець USS Gerald R. Ford приєднається до іншого авіаносця і дев'яти інших військових кораблів. Оскільки в Білому домі активізують плани потенційного нападу на Іран.

Авіаносна ударна група USS Gerald R. Ford розгортається в регіоні після кількох місяців перебування в Карибському морі та Середземномор'ї. Вона приєднається до авіаносця USS Abraham Lincoln і дев'яти інших військових кораблів, які вже діють на Близькому Сході, пише WSJ.

Найбільший американський авіаносець USS Gerald R. Ford вирушив до Ірану

Цей крок зроблено на тлі посилення тиску Дональда Трампа на Іран з метою домогтися поступок щодо його ядерної програми. Минулого тижня представники США та Ірану провели перший раунд переговорів, і Трамп дав зрозуміти, що він відкритий для укладення угоди з Тегераном, щоб запобігти військовим діям.

"Вони хочуть укласти угоду, і вони повинні цього хотіти, — заявив Трамп журналістам минулого тижня. — Вони знають, які наслідки будуть, якщо вони цього не зроблять. Якщо вони не укладуть угоду, наслідки будуть дуже серйозними. Тож подивимося, що станеться".

Відео дня

Розгортання авіаносця USS Gerald R. Ford, знаменує собою ще одну важливу місію для авіаносця і його екіпажу, які перебували далеко від дому понад 200 днів. У жовтні корабель був переспрямований із Середземного моря в Карибський басейн для підтримки операцій із захоплення нафтових танкерів і операції США із захоплення колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

Нові призначення авіаносця також знаменують собою відновлення уваги США до Близького Сходу після повороту адміністрації Трампа до Західної півкулі. Коли восени авіаносець "Форд" відправили до Карибського басейну, це ознаменувало перший випадок за десятиліття, коли ні Центральне командування США, де базуються американські війська на Близькому Сході, ні Європейське командування США не мали у своєму складі авіаносця.

Представники ВМС висловили занепокоєння з приводу навантаження, яке може створити ще одне продовження розгортання для моряків, але, за їхніми словами, авіаносець має солідний послужний список і може підтримувати додаткові бойові операції в разі потреби.

"Форд" привезе в регіон ще десятки винищувачів і літаків-розвідників і дасть змогу командирам наносити авіаудари з більшою інтенсивністю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Держдеп США відправив до Ірану тисячі терміналів супутникового зв'язку Starlink для протестувальників, адже влада відключила інтернет по всій країні.

А на початку лютого віртуальне посольство США в Ірані закликало своїх громадян скоріше вибиратися з країни. Офіційного консульства Сполучених штатів у Тегерані немає з часів Ісламської революції. Тепер у цій будівлі Музей шпигунства.