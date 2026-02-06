"Вибирайтеся через Вірменію": США закликали своїх громадян негайно покинути Іран

Віртуальне посольство США закликає американських громадян покинути Іран "негайно". Причому зазначає, що на допомогу уряду не варто розраховувати.

Дипломатична місія США в Ірані припинила своє існування 1979 року після Ісламської революції і зараз у будівлі посольства в Тегерані розташований Музей шпигунства. А обмежену допомогу американцям надає посольство Швейцарії. Але в Держдепі США закликали особливо на нього не розраховувати і вибиратися з Ірану самотужки на тлі анонсованих переговорів США та Ірану в Омані щодо ядерної програми Тегерана.

Посольства США в Тегерані — ні. Там зараз Музей шпигунства

"Посилено заходи безпеки, перекрито дороги, порушено роботу громадського транспорту і заблоковано інтернет. Уряд Ірану продовжує обмежувати доступ до мобільної, стаціонарної та національної інтернет-мережі. Авіакомпанії продовжують обмежувати або скасовувати рейси до Ірану та з Ірану. Громадянам США слід спланувати альтернативні засоби зв'язку та розглянути можливість виїзду з Ірану суходолом до Вірменії або Туреччини", — повідомили у віртуальному посольстві США.

Причому американців закликали "негайно покинути Іран" і розробити план відходу, який не залежатиме від допомоги уряду США.

І попередили, що в Ірані не визнають подвійного громадянства, тож громадян США та Ірану розглядатимуть виключно як громадян Ірану. А громадяни США наражаються на значний ризик допиту, арешту і затримання.

Тікати американцям пропонують через Вірменію, або ж через Туреччину. Кордон із Туркменістаном також відкритий, але громадянам США потрібен спеціальний дозвіл, щоб до нього наблизитися. Ускладнена втеча і через Азербайджан. І вже зовсім не рекомендують їхати до Афганістану, Іраку, або прикордонного району між Пакистаном та Іраном.

"Уряд США не має дипломатичних або консульських відносин з Ісламською Республікою Іран. Уряд Швейцарії, діючи через своє посольство в Тегерані, виступає як захисник інтересів США в Ірані", — нагадують у Держдепі.

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував переговори з офіційним Тегераном щодо іранської ядерної програми. Переговори відбудуться 6 лютого в Омані. Але при цьому експерти не можуть точно сказати, чи буде військова операція США проти Ірану. Це не буде блискавичний удар, як у Венесуелі. Вони припускають, що серйозна спроба або обезголовити іранський режим, або підірвати військовий потенціал Корпусу вартових ісламської революції та воєнізованого формування "Басідж", імовірно, потребуватиме багатоденної повітряної кампанії, яка виборцям Трампа може не сподобатися.

Держсекретар Марко Рубіо виклав цілі США напередодні переговорів в Омані.

"Я не впевнений, що ви зможете домовитися з цими хлопцями, але ми це з'ясуємо", — сказав Рубіо. Він ясно дав зрозуміти, що Білий дім хоче зосередитися на іранській ядерній програмі, а також на дальності дії балістичних ракет Тегерана, його "спонсорстві" терористичних організацій і поводженні з власним населенням.

А Іран зацікавлений тільки в обговоренні своєї ядерної програми — в якому б вигляді вона не перебувала після торішніх атак США.

Нагадаємо, 3 лютого військові США збили іранський дрон, який близько підлетів до американського авіаносця. Чи мав намір дрон атакувати авіаносець — невідомо.

А 29 січня до Москви з Тегерана з невідомою метою літав урядовий літак.