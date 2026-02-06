"Выбирайтесь через Армению": США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

Виртуальное посольство США призывает американских граждан покинуть Иран "немедленно". Причем отмечает, что на помощь правительства не стоит рассчитывать.

Дипломатическая миссия США в Иране прекратила свое существование в 1979 году после Исламской революции и сейчас в здании посольства в Тегеране расположен Музей шпионажа. А ограниченную помощь американцам предоставляет посольство Швейцарии. Но в Госдепе США призвали особо на него не рассчитывать и выбираться из Ирана своими силами на фоне анонсированных переговоров США и Ирана в Омане по ядерной программе Тегерана.

Посольства США в Тегеране - нет. Там сейчас Музей шпионажа

"Усилены меры безопасности, перекрыты дороги, нарушена работа общественного транспорта и заблокирован интернет. Правительство Ирана продолжает ограничивать доступ к мобильной, стационарной и национальной интернет-сети. Авиакомпании продолжают ограничивать или отменять рейсы в Иран и из Ирана. Гражданам США следует спланировать альтернативные средства связи и рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию", — сообщили в виртуальном посольстве США.

Причем американцев призвали "немедленно покинуть Иран" и разработать план ухода, который не будет зависеть от помощи правительства США.

И предупредили, что в Иране не признают двойное гражданство, так что граждан США и Ирана будут рассматривать исключительно как граждан Ирана. А граждане США подвергаются значительному риску допроса, ареста и задержания.

Бежать американцам предлагают через Армению, или же через Турцию. Граница с Туркменистаном также открыта, но гражданам США требуется специальное разрешение, чтобы к ней приблизиться. Затруднен побег и через Азербайджан. И уж совсем не рекомендуют ехать в Афганистан, Ирак, или приграничный район между Пакистаном и Ираном.

"Правительство США не имеет дипломатических или консульских отношений с Исламской Республикой Иран. Правительство Швейцарии, действуя через свое посольство в Тегеране, выступает в качестве защитника интересов США в Иране", — напоминают в Госдепе.

Напомним, Дональд Трамп анонсировал переговоры с официальным Тегераном по поводу иранской ядерной программы. Переговоры пройдут 6 февраля в Омане. Но при этом эксперты не могут точно сказать, будет ли военная операция США против Ирана. Это не будет молниеносный удар, как в Венесуэле. Они предполагают, что серьезная попытка либо обезглавить иранский режим, либо подорвать военный потенциал Корпуса стражей исламской революции и военизированного формирования "Басидж", вероятно, потребует многодневной воздушной кампании, которая избирателям Трампа может не понравиться.

Госсекретарь Марко Рубио изложил цели США в преддверии переговоров в Омане.

"Я не уверен, что вы сможете договориться с этими ребятами, но мы это выясним", — сказал Рубио. Он ясно дал понять, что Белый дом хочет сосредоточиться на иранской ядерной программе, а также на дальности действия баллистических ракет Тегерана, его "спонсорстве" террористических организаций и обращении с собственным населением.

А Иран заинтересован только в обсуждении своей ядерной программы — в каком бы виде она ни находилась после прошлогодних атак США.

Напомним, 3 февраля военные США сбили иранский дрон, который близко подлетел к американскому авианосцу. Намеревался ли дрон атаковать авианосец — неизвестно.

А 29 января в Москву из Тегерана с неизвестной целью летал правительственный самолет.